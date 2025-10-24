×
sanciones de EE. UU. a Colombia
sanciones de EE. UU. a Colombia

"Gringos go home", responde ministro de Colombia sancionado por EE. UU.

El ministro del Interior de Colombia criticó duramente a Washington tras ser incluido junto a Gustavo Petro y su familia en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro

    Gringos go home, responde ministro de Colombia sancionado por EE. UU.
    El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en una imagen de archivo. El funcionario calificó de "farsa armamentista" la política antidrogas de Estados Unidos tras las sanciones impuestas por Washington.
    (EFE)

    El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, reaccionó con dureza este viernes a las sanciones impuestas por Estados Unidos, calificando la política antidrogas de ese país como "una farsa armamentista" y pidiendo a los estadounidenses que "se vayan a casa".

    Las declaraciones de Benedetti se produjeron tras el anuncio del Departamento del Tesoro, que incluyó en su lista de sancionados al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al propio ministro, bloqueando sus activos y prohibiendo transacciones financieras en territorio estadounidense.

    "Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante (...) Gringos go home", escribió Benedetti en su cuenta de X (antes Twitter).

    ¿Cuál es la reacción de los involucrados?

    • Las sanciones se producen en medio de una escalada de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump acusara a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y suspendiera la cooperación económica con Colombia.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.