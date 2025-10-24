EE. UU. anuncia ejercicios militares con Trinidad y Tobago en plena crisis con Venezuela

Imagen ilustrativa. Buque de guerra de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Un buque de guerra y un cuerpo de marines de Estados Unidos realizarán ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela, que denuncia que Washington busca derrocar a Nicolás Maduro con un despliegue militar en el Caribe.

El gobierno trinitense informó el jueves que el destructor USS Gravely atracará en la capital Puerto España el domingo, mientras Maduro pedía más temprano "¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!".

Estados Unidos movilizó buques de guerra, un submarino y aviones de combate para operaciones contra el narcotráfico, que hasta ahora dejaron 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas.

El USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago", indicó el ministerio de Exteriores del país insular en un comunicado.

El buque partirá el 30 de octubre.

"La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

La CIA "fracasará"

Venezuela ha denunciado al nuevo gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington.

La primera ministra Kamla Persad Bissessar ha expresado su apoyo a Trump y a sus operaciones en el Caribe.

En los bombardeos estadounidenses murieron presuntamente dos trinitenses, aunque las autoridades no lo confirmaron aún. Tampoco ha desmentido las denuncias de familiares.

Expertos han cuestionado la legalidad de estos ataques contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados. Venezuela ha tachado los ataques de "ejecuciones extrajudiciales".

Trump acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico, lo que el Mandatario niega.

El mandatario autorizó la semana pasada operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

"Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará", dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

El mismo jueves, al menos un bombardero estadounidense B-1B sobrevoló el Caribe frente a la costa de Venezuela, según mostraron plataformas de datos de seguimiento de vuelos.

Trump sin embargo aseguró ante periodistas que eso era "falso".

"No a la guerra"

Maduro abrió el registro en la reserva militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario.

Este jueves se realizó uno de madrugada en 73 puntos de las costas venezolanas.

La víspera aseguró que su Fuerza Armada dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.

"Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz", dijo el jueves en un acto con sindicalistas afines al gobierno.

Fue en ese evento donde pidió en un "inglés tarzaneado", una forma para referirse a su manejo limitado del idioma.

"Peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!", señaló.