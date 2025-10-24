La vitilla cruza fronteras: SD y NY celebran la "Copa Internacional de Vitilla: Reyes de la Calle"

Miembros de la Liga de Vitilla dominicana en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La Liga de Vitilla Dominicana USA celebrará este próximo domingo 26 de octubre la primera edición de la "Copa Internacional de Vitilla: Reyes de la Calle" en el Club San Carlos, un torneo que reunirá a jugadores de la República Dominicana y Nueva York con el propósito de promover este deporte tradicional dominicano y fortalecer los lazos con la diáspora.

El evento es organizado por Kevin Reyes, presidente de la Liga Vitilla Dominicana USA (LIVIDOUSA) junto a ligas como LIDOVI, LIVICI y LIVICOA, así como representantes de equipos de distintas provincias. La iniciativa busca impulsar la práctica formal de la vitilla y destacar su valor cultural y social.

El torneo contará con 12 equipos que competirán desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo, trofeos y medallas.

Una selección especial de Nueva York representará a la comunidad dominicana en el extranjero, reforzando el vínculo deportivo entre ambas ciudades.

¿Cuál es el objetivo del torneo de vitilla en San Carlos?

Además del aspecto competitivo, la "Copa Internacional de Vitilla: Reyes de la Calle" busca promover la identidad cultural y fomentar oportunidades para jóvenes talentos.

El Club San Carlos, símbolo del deporte capitalino, será el escenario de esta jornada que aspira a consolidar la vitilla como parte del patrimonio deportivo dominicano.