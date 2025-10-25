Secretario de Estado dice que EE. UU. no descansará hasta que Hamás devuelva restos de rehenes

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visita el Centro de Coordinación Civil-Militar en Jerusalén, Israel. ( EFE/ DAVID AZAGURY/EMBAJADA DE EE. UU. EE JERUSALÉN )

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prometió el sábado que los restos de todos los rehenes de Hamás fallecidos en cautiverio en Gaza regresarán a Israel, en una reunión con familiares de dos soldados cuyos cuerpos aún permanecen en la Franja.

"No olvidaremos las vidas de los rehenes de Hamás que murieron en cautiverio", dijo Rubio en un mensaje en la red social X.

"Hoy me reuní con las familias de los ciudadanos estadounidenses Itay Chen y Omer Neutra. No descansaremos hasta que sus restos -- y los de todos -- sean devueltos", agregó, horas antes de concluir su visita de tres días a Israel.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal organización de allegados de los rehenes, dio las gracias a Rubio por sus declaraciones de Rubio y afirmó en un mensaje en X: "Trece rehenes necesitan regresar a casa. Trece familias necesitan cerrar este capítulo. Por favor, no se detengan hasta que el último rehén sea liberado".

Víctimas del ataque

Chen, un sargento con doble nacionalidad israelí-estadounidense de 19 años de edad, murió en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.

Neutra, también israelí-estadounidense, era un soldado voluntario de 21 años de edad que, como Chen, murió el mismo día del ataque que provocó la posterior guerra en Gaza.

Bajo el alto el fuego entre Israel y Hamás promovido por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre, el movimiento islamista palestino entregó a los 20 rehenes vivos que mantenía secuestrados desde el ataque.

También devolvió los restos de 15 rehenes muertos en cautiverio, mientras que los cuerpos de otros 13 aún permanecen en Gaza.

Hamás alega que tiene dificultades logísticas para encontrar los cadáveres del resto entre las ruinas de Gaza.

A cambio de los rehenes devueltos, Israel ha liberado a cerca de 2,000 prisioneros, en su mayoría palestinos, junto con los restos de decenas de palestinos fallecidos que estaban en territorio israelí.