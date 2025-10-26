Embajada de EE. UU. reabre este lunes tras la vuelta a la normalidad en Santo Domingo

Vista de la Embajada de EE. UU. en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó la noche de este domingo que retomará sus operaciones normales este lunes 27 de octubre, luego de que el gobierno, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), declarara la normalidad laboral y educativa tras el alejamiento del huracán Melissa, que afectó el país siendo tormenta.

En un anuncio en X, la legación diplomática anunció que ofrecerá servicios consulares de rutina y de emergencia, así como la atención en el Centro de Asistencia de Visas (VAC) ubicado en la plaza Sambil, del Distrito Nacional.

No obstante, la embajada advirtió que el huracán Melissa sigue siendo una tormenta peligrosa y podría modificar su trayectoria en cualquier momento.

Event: The Emergency Operations Center (COE) of the Dominican Republic has reduced the alert level for Santo Domingo from red to yellow, and U.S. Embassy Santo Domingo will be open for routine and emergency consular services on Monday, October 27, including the Visas Assistance... pic.twitter.com/nWMxlMh1c3 — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) October 27, 2025

La representación estadounidense recomendó a sus ciudadanos en el país mantenerse atentos a las alertas del COE y a los reportes de los medios locales, a fin de conocer las condiciones del tiempo y las posibles actualizaciones sobre el fenómeno atmosférico.

En el llamado a la reanudación, el Gobierno mantiene en alerta roja a las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, en las cuales siguenparalizadas las labores y docencia.