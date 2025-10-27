Arajet inaugura nueva ruta entre Punta Cana y Orlando, su cuarta conexión en Estados Unidos

Llegada del viaje inaugural de Arajet a la ciudad de Orlando, Florida. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea dominicana Arajet inauguró el domingo 26 de octubre su nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) y el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford (SFB), convirtiéndose en la única operación internacional activa en dicho aeropuerto del centro de Florida.

La nueva conexión, que operará tres veces por semana —los martes, viernes y domingos—, permitirá a los pasajeros viajar desde Florida Central hacia seis destinos clave de América Latina: Buenos Aires y Córdoba, en Argentina; São Paulo, Brasil; Santiago de Chile, Ciudad de México y Lima, Perú.

"Lanzar esta ruta en Orlando Sanford es un momento histórico que nos llena de orgullo, al seguir conectando el continente con el mejor valor del mercado y un servicio de clase mundial", expresó Manuel Luna, Chief Communications and External Affairs Officer de Arajet.

"Florida se ha consolidado como uno de nuestros mercados más fuertes en Estados Unidos, y esta nueva ruta refuerza el éxito alcanzado en Miami, brindando más opciones y conveniencia a las comunidades latinas en todo el estado", añadió.

Durante el acto inaugural, el cónsul general dominicano en Orlando, Domingo Rosario, destacó la importancia del nuevo vuelo para fortalecer los lazos entre la República Dominicana y el estado de la Florida.

En tanto, Nicole Martz, presidenta del Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford, también celebró la llegada del vuelo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Arajet como nuevo socio aéreo. Este vuelo inaugural marca un capítulo fantástico para nosotros, no solo al sumar una aerolínea vibrante a nuestra red, sino también al reconectar nuestra comunidad con el mundo".

Mercado estadounidense

Desde el lanzamiento de su ruta a Miami a inicios de 2025, la aerolínea ha registrado una demanda récord en el estado. Con la apertura de Orlando, Arajet suma su segunda ciudad floridana y reafirma su compromiso con conectar las comunidades locales con la República Dominicana y el resto de las Américas.

Tras la firma del acuerdo de cielos abiertos entre el gobierno dominicano y Washington, Arajet ha iniciado operaciones en Miami, Nueva York, Orlando y San Juan, Puerto Rico, y en noviembre sumará Chicago y Boston, ampliando su red hacia el norte del país.

Leer más Arajet lanzará nuevas rutas aéreas en Estados Unidos para el 2026