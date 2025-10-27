Sheinbaum descarta que EE. UU. imponga aranceles a México el 1 de noviembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este lunes que el próximo 1 de noviembre Estados Unidos aplique algún arancel especial a las exportaciones de su país, ya que su gobierno continúa negociando con Donald Trump.

El próximo sábado vence el plazo de 90 días que ambos países acordaron para una negociación comercial luego de que Trump amenazara con imponer aranceles del 30%, al acusar que México tenía numerosas barreras no arancelarias.

"Seguimos trabajando y no hay ninguna situación, por lo pronto, en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial", dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.

Sheinbaum dijo que conversó el sábado con Trump sobre las negociaciones comerciales que mantienen ambos países desde hace casi tres meses.

La mandataria dijo: "Vamos a dar unas semanas más" para cerrar el tema "de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes".

Añadió que "en unas semanas" volvería a comunicarse con Trump, aunque no dio una fecha precisa.

Sheinbaum se refería a diversas barreras que Washington ha señalado como las restricciones a empresas extranjeras en materia energética, así como obstáculos regulatorios en sectores como agricultura, telecomunicaciones y propiedad intelectual.

La jefa de Estado había dicho la semana pasada que su gobierno estaba "muy adelantado" en las negociaciones con Estados Unidos.

¿Qué medidas se han tomado?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará esta semana al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur, en donde se espera que cierre algunos acuerdos con su contraparte estadounidense.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos, su mayor socio comercial en el acuerdo de libre comercio T-MEC.

México, Estados Unidos y Canadá se preparan para revisar el T-MEC en 2026.