Así fue el altercado en el que murió a puñaladas una dominicana en Nueva York

Foto de Pamela Almonte Cabrera compartida por conocidos en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

El domingo 26 de octubre, poco después de las 4:00 de la madrugada, hora de cierre del bar Mama Dora, en El Bronx, se produjo un altercado entre dos grupos que terminó con la muerte de una dominicana oriunda de Santiago de los Caballeros.

Pamela Almonte Cabrera, de 35 años, murió tras ser atacada a puñaladas por uno de los hombres que discutía con su pareja, según informó la Policía de Nueva York. Los agentes respondieron cerca de las 4:10 de la madrugada a una llamada que alertaba sobre un asalto en progreso en el 28 de East Kingsbridge Road, entre Jerome Avenue y East 198th Street.

El fatal ataque del que fue víctima Almonte Cabrera se originó en una acalorada discusión que comenzó dentro del establecimiento. El altercado fue captado por varias cámaras de vigilancia cercanas, según reportaron varios medios estadounidenses.

El ataque

Las imágenes muestran el momento en que uno de los hombres involucrados en la pelea, vestido con una chaqueta amarilla, golpea y apuñala a la víctima varias veces con lo que parece ser una botella rota, antes de huir en una motocicleta.

De acuerdo con testigos, el atacante aprovechó el momento en que Almonte Cabrera trató de defender a su pareja, quien había caído al suelo en medio de la pelea. Al intervenir, la mujer recibió una herida mortal en el pecho.

"La víctima fue trasladada a BronxCare Health Systems por medios privados", declaró un portavoz de la Policía. "Luego fue llevada a NYC Health & Hospitals/Lincoln, donde posteriormente fue declarada fallecida".

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la pelea, así como si la víctima y el atacante se conocían. La identidad del sospechoso no ha sido revelada, pero las autoridades ya lo buscan activamente.

No se han realizado arrestos hasta el momento, y la investigación continúa abierta.

¿Quién era Pamela Almonte Cabrera?

Almonte Cabrera era oriunda de La Yagüita de Pastor, en Santiago, República Dominicana. Emigró a Estados Unidos hace aproximadamente dos años en busca de un mejor futuro para su familia.

Según relató su familia, había ingresado de manera irregular al país tras completar la peligrosa travesía conocida como "la vuelta por México".

Era madre de una niña de 13 años y de dos niños de 10 y 7.

Almonte Cabrera residía en Melrose y se desempeñaba como estilista de uñas en una barbería, frente a la cual los vecinos instalaron un altar improvisado en honor a la joven.

Su familia, que permanece en República Dominicana, vive momentos de profundo dolor y espera que las autoridades estadounidenses esclarezcan el hecho y castiguen al responsable.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información sobre el caso comunicarse con la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) al 1-800-577-TIPS (8477) o, en español, al 1-888-57-PISTA (74782). También pueden enviarse pistas a través del sitio web crimestoppers.nypdonline.org o en X, a la cuenta @NYPDTips.