Dominicanos en Jamaica se preparan ante la llegada del poderoso huracán Melissa

Las horas previas al impacto del huracán Melissa, que ya alcanzó la categoría 5, transcurren con una tranquilidad inquietante en Jamaica, advirtió el embajador dominicano Manuel Durán.

El diplomático explicó que la misión dominicana en Kingston trabaja estrechamente con las autoridades locales para mantener informada a la comunidad sobre el poderoso fenómeno, que amenaza la isla con vientos devastadores e intensas inundaciones.

"Las autoridades en Jamaica han estado muy activas, todos los ministerios trabajando conjuntamente con el primer ministro y el cuerpo diplomático, que ha ayudado a sus comunidades a difundir la información", dijo Durán a Diario Libre.

El diplomático explicó que, en el caso de la embajada, el principal esfuerzo ha consistido en hacer llegar las medidas de prevención en español para facilitar la comprensión de los dominicanos en la isla, quienes se dedican principalmente a ofrecer servicios en los sectores turístico y de la construcción.

"No necesariamente nuestra gente habla el idioma (inglés), por eso en nuestras redes y canales hemos estado difundiendo la información, los números de emergencia, las ubicaciones de los refugios y las zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra", indicó.

Durán insistió en que, hasta el momento, la embajada está enfocada en seguir y dar a conocer las instrucciones del gobierno de Jamaica, pero advirtió que las autoridades dominicanas están atentas para ir en auxilio de la comunidad dominicana si es necesario tras el paso de Melissa.

"Lo número uno es salvaguardar la seguridad de toda nuestra gente, por eso nos hemos asegurado de que se reciba informacion del plan de emergencia por parte del gobierno de Jamaica" Manuel Durán Embajador dominicano en Jamaica “

De acuerdo con el diplomático, la comunidad dominicana se siente preparada para el impacto de este fenómeno, que alcanzó este lunes la categoría más alta en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos que superan los 250 kilómetros por hora (157 millas por hora).

El gobierno de Jamaica ordenó el domingo evacuaciones obligatorias para partes de la capital, Kingston, y otras zonas clasificadas como "amenazadas".

En el caso de los dominicanos —ubicados mayormente en la zona costera de Montego Bay— no se han reportado evacuaciones, aunque Durán aseguró que se ha instado a los criollos a acatar las órdenes y desplazarse hacia los refugios.

Durán señaló que la comunidad dominicana en la ciudad turística al norte de Jamaica está preparada y atenta al paso del huracán.

La misión diplomática mantiene conversaciones con autoridades dominicanas electas en el extranjero, empresarios y líderes comunitarios para responder a los impactos del huracán a la comunidad criolla en la isla, así como en otros territorios como Bahamas.

En conversación con Diario Libre la mañana de este lunes, Durán describió que la situación en Kingston era normal tras una ligera llovizna, con un cielo seminublado y ausencia de viento, lo que calificó como "una calma que da miedo" ante la perspectiva de que las condiciones empeoren.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó que Melissa —que azotó a República Dominicana con lluvias y provocó inundaciones cuando aún era tormenta— se desplaza hacia Jamaica como un huracán de categoría 5.

Se espera que Melissa, que avanza a 7 kilómetros por hora, toque tierra en Jamaica entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Hasta un metro (40 pulgadas) de lluvia podría afectar partes de la isla, amenazando con inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Operarán de manera virtual

La Embajada de la República Dominicana en Jamaica anunció que este lunes 27 y martes 28 de octubre estará laborando de manera virtual debido a la incidencia del huracán Melissa, que subió a categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas causadas por el huracán Melissa, la embajada de la República Dominicana estará laborando en modalidad virtual durante los días lunes 27 y martes 28 de octubre de 2025", informó la misión diplomática en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La embajada aseguró que las labores presenciales se reanudarán "una vez mejoren las condiciones del tiempo".

Para responder a casos de emergencia, la representación diplomática puso a disposición de los ciudadanos el número de teléfono (876) 260-0649, así como el correo electrónico embadomjamaica@mirex.gob.do.

Se espera que el fenómeno, que dejó intensas lluvias e inundaciones tras su paso por Haití y República Dominicana, golpee a Jamaica con vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas durante el día de hoy y hasta esta noche.

