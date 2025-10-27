Suspenden vuelos al aeropuerto de Los Ángeles por escasez de controladores aéreos

Viajeros esperan en el mostrador de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, el 28 de junio de 2023, en Los Ángeles. ( AP )

Los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) fueron suspendidos brevemente el domingo debido a la escasez de personal en una instalación de control de tráfico aéreo del sur de California, informó la Administración Federal de Aviación (FAA). La falta de controladores también provocó retrasos en aeropuertos de Chicago, Washington y Newark, Nueva Jersey.

La FAA implementó la suspensión temporal de vuelos poco después de que el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, advirtiera que los viajeros enfrentarían más retrasos y cancelaciones en los próximos días debido a que los controladores aéreos trabajan sin paga durante el cierre del gobierno federal.

En una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News, Duffy explicó que un número creciente de controladores se reporta enfermo, ya que las preocupaciones económicas intensifican el estrés de una labor ya exigente.

"Justo ayer, tuvimos 22 incidentes de personal. Es uno de los niveles más altos que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre. Y eso es señal de que los controladores se están agotando", dijo Duffy.

La FAA indicó que los vuelos hacia LAX fueron retenidos en sus aeropuertos de origen a partir de las 11:42 a. m., hora del este, y la suspensión se levantó a la 1:30 p. m., hora del este.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La interrupción breve no generó problemas continuos en LAX; según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, otros aeropuertos, como Dallas-Fort Worth y Dallas-Love Field, registraron retrasos mayores por condiciones climáticas y problemas de equipos, y no por falta de personal.

La escasez de controladores por turno también afectó despegues y llegadas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto de Teterboro y el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Myers, según la FAA.

Además, el domingo por la noche, la agencia redujo la velocidad del tráfico aéreo hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington y el Aeropuerto Internacional O´Hare de Chicago debido a la falta de controladores disponibles.