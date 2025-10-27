El costo de vida en Nueva York impulsa a Mamdani en la carrera por la alcaldía

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat y el candidato a alcalde por el Partido Demócrata, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

Al borde de la vía rápida que conecta los distritos neoyorquinos de Brooklyn y Queens, los automovilistas difícilmente pueden pasar por alto la enorme pancarta amarilla que proclama: "Vote por Zohran, por una ciudad asequible".

El creciente costo de vida en la ciudad, quizás más que cualquier otro tema, ha impulsado al candidato demócrata Zohran Mamdani a la cabeza de la carrera por la alcaldía de Nueva York.

La votación anticipada comenzó el sábado y la jornada electoral será el 4 de noviembre.

Los alquileres astronómicos y la escasez de viviendas son problemas generalizados en la ciudad más poblada de Estados Unidos. En la urbe de 8.5 millones de habitantes una de cada cuatro personas no tiene los medios para cubrir adecuadamente sus necesidades básicas (alimentos, vivienda).

En junio, el alquiler medio en Nueva York superó por primera vez los 4,000 dólares, según el sitio inmobiliario StreetEasy, más del doble del promedio estadounidense. Y los alquileres no regulados aumentaron un 5.6 % en el primer trimestre de 2025 en comparación con 2024.

Miembro del ala izquierda de los demócratas, Mamdani, un abogado de 34 años, ha dicho que quiere congelar los alquileres para los dos millones de inquilinos cuyos aumentos del precio del alquiler están regulados por la ciudad, y construir 200,000 viviendas adicionales en la próxima década.

"No podemos dejar que el mercado decida quién tiene derecho a vivir dignamente", insiste el candidato.

Los críticos dicen que sus políticas desalentarán el mantenimiento y la inversión.

Durante el mandato del alcalde saliente, Eric Adams, que asumió el cargo en 2022, los alquileres regulados subieron un 12.6 %, aprobado por una junta independiente que Mamdani quiere reformar.

"Mamdani se da cuenta de que después del COVID-19 y la inflación todo es muy caro y la gente se siente presionada", explicó Daniel Schlozman, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Johns Hopkins.

"Y ha sabido hablar de estos problemas de una manera en que su principal rival, Andrew Cuomo, no ha estado haciendo", apuntó en referencia al exgobernador del estado de Nueva York, también demócrata pero que compite como independiente.

Tiendas municipales

Cerca de un mitin de Mamdani, Santiago, un jubilado de 69 años que no dio su apellido, portaba un cartel que decía "queremos viviendas asequibles para nuestra comunidad".

"Estamos abrumados por los costos de la vivienda", dijo bajo la sombra del puente George Washington, que conecta la ciudad con Nueva Jersey, el estado vecino donde muchas familias han tenido que mudarse para conseguir alquileres más bajos.

Santiago puso como ejemplo el Bronx, donde los crecientes alquileres superaron los salarios promedio más bajos.

Para Lex Rountree, una activista por el derecho a la vivienda y partidaria de Mamdani, el tema es claro: "Los inquilinos representan el 70 % de los habitantes de Nueva York, por lo que somos la mayoría", afirmó.

"Si nos unimos, tenemos una verdadera oportunidad de causar un gran impacto", agregó la joven de 27 años.

La otra fuente constante de quejas de los neoyorquinos es el precio de los alimentos. Los precios de los huevos, carne, aves y pescado han aumentado un 8,9% en la ciudad en el último año.

Nueve de cada diez neoyorquinos dicen que el costo de los alimentos sube más rápido que sus ingresos, según la campaña de Mamdani.

"Los precios de los alimentos están fuera de control. Como alcalde, crearé una red de tiendas de comestibles propiedad de la ciudad", prometió Mamdani en Instagram.

La propuesta fue criticada por sus opositores.

Cuomo se preguntó "por qué subsidiar las compras de alimentos de los ricos". Y el presidente estadounidense Donald Trump, feroz opositor de Mamdani, ha llamado a Mamdani "comunista".

Pero una encuesta del instituto Data for Progress mostró que dos tercios de los neoyorquinos apoyaban su iniciativa.

"Ha entendido que la cuestión de la accesibilidad es absolutamente central", insistió Schlozman.

Steven Looez, un camarero de 41 años, confesó a la AFP haber considerado abandonar Nueva York por una ciudad más asequible.

"Siempre estamos un poco desconcertados sobre adónde va nuestro dinero," dijo. "Todo suma".

"Pero estoy un poco mimado en Nueva York, donde todo lo que uno puede necesitar en términos culturales y sociales está al alcance de la mano. Es difícil igualar eso", admitió.