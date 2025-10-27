Detective de la Policía de Nueva York muere en Colombia tras someterse a una cirugía de glúteos

Logo del Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, por las siglas de su nombre en inglés. ( FUENTE EXTERNA )

Una detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y madre de tres hijos falleció en Colombia una semana después de someterse a un levantamiento de glúteos y una liposucción, lo que llevó a su esposo a pedir una investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Alicia Stone, de 40 años, veterana del NYPD con 13 años de servicio en la Oficina de Asuntos Internos, fue hallada inconsciente en su habitación de hotel en Cali la mañana del jueves, alrededor de las 6:30 a. m., según fuentes policiales. Fue trasladada de urgencia al Hospital Fundación Valle del Lili, donde fue declarada muerta poco más de una hora después.

Las autoridades colombianas indicaron que la causa del fallecimiento fue un "paro cardíaco no especificado".

Stone se había sometido el 16 de octubre a una liposucción y a una transferencia de grasa en los glúteos, conocida como levantamiento de glúteos brasileño (BBL), y se encontraba en proceso de recuperación. Según las fuentes, tomaba anticoagulantes y analgésicos como parte de su tratamiento postoperatorio.

Su esposo, Michael Stone, declaró al Daily News que exigirá una autopsia y una investigación independiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/screenshot-2025-10-27-123205-3c052eba.png Alicia Stone, de 40 años, veterana del NYPD. (FUENTE EXTERNA)

"El médico que me llamó desde Colombia me dijo que mi esposa acababa de fallecer. No tenía ninguna información que darme cuando le pregunté... Algo no cuadra", afirmó. "Me dijeron el jueves que había muerto. Es impactante y doloroso. Necesito saber qué pasó realmente".

El procedimiento

Michael recordó que Alicia se encontraba "perfectamente bien" antes del procedimiento y que el día anterior a su muerte les había dicho a sus familiares que se sentía bien.

Una campaña de recaudación de fondos creada para apoyar a su familia la describe como una "amorosa madre de tres hijos y servidora pública dedicada que dedicó su vida a proteger y servir a los demás".

"Su amabilidad, valentía y compasión conmovieron a todos los que conoció. Su muerte deja un vacío enorme en la vida de su familia, amigos y compañeros oficiales", señala la publicación.

De acuerdo con la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, el procedimiento de levantamiento de glúteos brasileño consiste en transferir grasa de otras partes del cuerpo para aumentar el volumen de los glúteos.

Los expertos advierten que, aunque es una cirugía común, puede provocar complicaciones graves y poco frecuentes, como una embolia grasa, potencialmente mortal.

Tras la muerte de la detective, las autoridades colombianas informaron al Departamento de Estado de Estados Unidos y a la Policía Nacional de Colombia. El esposo de la víctima aseguró además que un detective del NYPD fue enviado a Cali para colaborar con la investigación.