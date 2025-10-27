Oficial de Nueva Jersey acusado de ignorar reportes de doble homicidio para ir al cajero y la pizzería

Policía de Nueva Jersey llegando a la escena del crimen. ( FUENTE EXTERNA )

Un sargento de policía de Franklin Township, Nueva Jersey, fue acusado de mala conducta y manipulación de registros públicos luego de que, según la fiscalía, ignoró reportes de un tiroteo que terminó en un doble homicidio para detenerse en un cajero automático y en una pizzería.

El incidente ocurrió la noche del 1 de agosto, cuando Kevin Bollaro estaba de guardia y la policía recibió llamadas al 911 sobre disparos y gritos en Pittstown, a unos 96 kilómetros de Manhattan, informó la fiscal del condado de Hunterdon, Renee Robeson.

En lugar de acudir de inmediato al lugar de los hechos, la fiscalía sostiene que los datos de GPS y las cámaras de vigilancia muestran que Bollaro condujo casi tres kilómetros en dirección contraria hacia un cajero automático. Mientras tanto, los operadores seguían recibiendo llamadas de vecinos alarmados.

Cuando finalmente respondió a la primera llamada, el oficial dijo que no había escuchado nada y aseguró que continuaría hacia otras ubicaciones, aunque las pruebas indican que nunca llegó a esos sitios y, en su lugar, se dirigió a Duke's Pizzeria, donde permaneció cerca de una hora.

Testigos señalan que también visitó otro restaurante local por aproximadamente el mismo tiempo.

Posteriormente, Bollaro presentó un informe oficial con declaraciones que la fiscalía considera falsas sobre el alcance de su investigación, ya que en el documento afirmaba haber inspeccionado la zona mientras en realidad estaba en la pizzería.

Al día siguiente, el 2 de agosto, se encontraron los cuerpos de Lauren Semanchik, de 33 años, y Tyler Webb, de 29, a unos 183 metros de la ubicación de la primera llamada.

La fiscalía indica que ambos fueron asesinados a tiros por el teniente de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Ricardo Santos, quien posteriormente se suicidó.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Bollaro enfrenta cargos por abstenerse deliberadamente de cumplir con sus funciones policiales y por manipulación de registros públicos. Debe comparecer ante el tribunal el 5 de noviembre.

Su abogado, Charles Sciarra, calificó los cargos de "desafortunados" y sostuvo que "nada de lo que Kevin Bollaro hizo o dejó de hacer ese día influyó ni pudo haber impedido los asesinatos".

Por su parte, las familias de las víctimas expresaron su conmoción y señalaron que la conducta del sargento Bollaro es "solo la punta del iceberg de las numerosas fallas de la policía local y estatal" en la investigación de los homicidios, informó WABC-TV.