Arrestan a hombre por la muerte de la dominicana Pamela Almonte en el Bronx

Fotografía de Pamela Almonte Cabrera compartida por conocidos en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Nueva York arrestó este martes a Cristian Moya, de 28 años, en relación con la muerte de Pamela Almonte Cabrera, una mujer dominicana de 35 años, que fue apuñalada afuera de un bar en el Bronx la madrugada del domingo.

Moya enfrenta cargos de asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma. Según las autoridades, el incidente se originó tras una discusión entre la víctima y sus amigos con otro grupo dentro del bar Mama Dora, que luego se trasladó al exterior.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/screenshot-2025-10-28-232656-330496ee.png Cristian Moya (FUENTE EXTRNA)

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Testigos que declararon a ABC7 describieron una pelea caótica en East Kingsbridge Road alrededor de las 4:00 a. m., durante la cual la mujer fue apuñalada varias veces en el pecho mientras intentaba defender a alguien de su grupo. Tras el ataque, el sospechoso se escapó en una moto.

Almonte Cabrera fue trasladada inicialmente a BronxCare Health Systems y luego a NYC Health & Hospitals/Lincoln, donde fue declarada muerta. La policía continúa investigando los hechos que derivaron en este trágico episodio.

¿Quién era Pamela Almonte Cabrera?

Almonte Cabrera era oriunda de La Yagüita de Pastor, en Santiago, República Dominicana. Emigró a Estados Unidos hace aproximadamente dos años en busca de un mejor futuro para su familia.

Según relataron familiares, había ingresado de manera irregular al país tras completar la peligrosa travesía conocida como "la vuelta por México".

Era madre de una niña de 13 años y de dos niños de 10 y 7.

Almonte Cabrera residía en Melrose y se desempeñaba como estilista de uñas en una barbería, frente a la cual los vecinos instalaron un altar improvisado en su honor.

Su familia, que permanece en República Dominicana, vive momentos de profundo dolor y espera que las autoridades estadounidenses esclarezcan el hecho y castiguen al responsable.