Una nieta de Trump jugará un torneo de golf profesional

Una foto de archivo de Kai Trump, nieta del presidente estadounidense, Donald Trump, durante un partido de golf. ( FUENTE EXTERNA )

Kai Trump, nieta del presidente estadounidense, Donald Trump, participará por primera vez en un torneo del circuito profesional femenino de golf LPGA al recibir la invitación de un patrocinador.

Kai Trump, de 18 años, competirá en el evento The Annika del 13 al 16 de noviembre en el Pelican Golf Club de Belleair (estado de Florida), según informó este martes el circuito estadounidense.

"Mi sueño ha sido competir con las mejores del mundo en el circuito LPGA", dijo la joven en un comunicado publicado por la organización. "Estoy deseando conocer y competir contra muchas de mis heroínas y mentores en el golf".

Te puede interesar Arrestan a un hombre por allanar Mar-a-Lago para casarse con la nieta de Trump

Trump, estudiante de último año de secundaria, está clasificada en el puesto 461 del ranking de la Asociación de Golf Juvenil de Estados Unidos y se ha comprometido a jugar este deporte durante sus próximos estudios en la Universidad de Miami.

Presencia en redes

La hija mayor de Donald Trump Jr. también tiene una fuerte presencia en las redes sociales, con millones de seguidores en múltiples plataformas.

"La amplia audiencia y alcance de Kai están ayudando a introducir el golf a nuevos públicos, especialmente entre los fanáticos más jóvenes. Estamos emocionados de verla dar este siguiente paso en su trayectoria", declaró Ricki Lasky, directora de Negocios y Operaciones de LPGA.

El mes pasado, Donald Trump, otro gran aficionado al golf, invitó a su nieta a viajar con él a la primera jornada de la Ryder Cup en Farmingdale (estado de Nueva York).

The ANNIKA, que reparte 3.25 millones de dólares en premios, es el penúltimo evento de la temporada del circuito LPGA.

Esta competición atrae tradicionalmente a un importante cartel de figuras. La vigente campeona es la estrella estadounidense Nelly Korda, actualmente segunda del ranking mundial.