Vimenca y Western Union celebran la cultura dominicana en Nueva York y Nueva Jersey

Carroza de Vimenca y Wester Union en la Parada Dominicana de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Vimenca y Western Union se unieron una vez más a la comunidad dominicana en Estados Unidos para celebrar con orgullo la dominicanidad, participando activamente en los principales desfiles y eventos culturales que exaltaron la bandera tricolor durante el verano de 2025.

De acuerdo a una nota de prensa, las empresas dijeron presente en las paradas más emblemáticas de la diáspora en Bronx y Manhattan, New York, y Newark y Paterson en New Jersey, durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Además de su participación en los desfiles, Vimenca y Western Union apoyaron galas, festivales y actividades culturales en diversas localidades, reafirmando su compromiso de promover la identidad y las tradiciones dominicanas más allá de las calles, en escenarios que destacaron la música, el arte, la gastronomía y el orgullo nacional.

A través de desfiles móviles, embajadores y sorpresas para los asistentes, las marcas llenaron de alegría y color las avenidas, acompañadas de los símbolos patrios y de la música típica que encendió el espíritu dominicano en el extranjero.

"La participación de Vimenca y Western Union en estos eventos fue una muestra de nuestro compromiso inquebrantable con la comunidad dominicana en los Estados Unidos," expresó Giselle Marie Méndez Sued, vicepresidenta ejecutiva de Vimenca.

"Por más de 35 años hemos sido ese puente que une corazones, conectando a los dominicanos en el exterior con su tierra, y nos enorgullece haber sido parte de estas celebraciones que fortalecen nuestras raíces", agregó Méndez Sued.

Lazos culturales

Por su parte, Western Union resaltó la importancia de mantener vivos los lazos culturales: "La comunidad dominicana es parte esencial de nuestra historia y crecimiento.

Estar presentes en estas festividades fue nuestra manera de agradecer la confianza y el apoyo que nos han brindado, y de celebrar junto a ellos su cultura y legado," comentó Alejandra De Los Santos, Marketing Manager de Western Union.

La participación de Vimenca y Western Union en los desfiles y actividades culturales de 2025 formó parte de un esfuerzo continuo por acompañar y apoyar a la diáspora dominicana en cada rincón de los Estados Unidos, reafirmando el orgullo de ser dominicano y llevando en alto los colores de la patria.

Ese compromiso se refleja también en el ámbito económico, pues junto a Banco Vimenca, empresa del Grupo Vimenca con más de 20 años en el mercado, ofrece soluciones financieras que facilitan la conexión de la diáspora con su país y, al mismo tiempo, le permiten alcanzar sus metas.