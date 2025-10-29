EE. UU. ataca otra narcolancha en el Pacífico y mata a cuatro personas

Por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este miércoles un "ataque cinético letal" contra un buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Hubo cuatro fallecidos.

El funcionario explicó, a través de un comunicado en la red social X, que el barco era monitoreado por los servicios de inteligencia por su participación en actividades de contrabando de drogas a través de una ruta conocida de narcotráfico.

Durante la operación, realizada en aguas del Pacífico, cuatro presuntos narcotraficantes perdieron la vida.

"El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses", afirmó Hegseth, quien añadió que el Departamento de Guerra continuará "buscándolos y eliminándolos dondequiera que operen".

Earlier today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on yet another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Eastern Pacific.



This vessel, like all the others, was known by our... pic.twitter.com/mBOLA5RYQe — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 29, 2025

El ataque forma parte de una ofensiva más amplia del gobierno de Trump contra las organizaciones de narcotráfico que operan en la región y que, según Washington, mantienen vínculos con grupos considerados terroristas.

Ataques desde septiembre

El gobierno de Donald Trump comenzó a realizar estos ataques —que expertos consideran que violan la ley— a principios de septiembre de este 2025 y ya ha destruido al menos 15 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Estados Unidos dispuso un importante aumento de fuerzas militares en Latinoamérica, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. En la región desplegó siete buques de guerra de la Marina, aviones de combate furtivos F-35 y el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford.

Trump defendió el martes, durante un discurso ante tropas estadounidenses en Japón, los ataques que su país ha llevado a cabo contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico supuestamente cargadas de drogas.

El mandatario republicano insistió en que las fuerzas estadounidenses están destruyendo embarcaciones diseñadas para traficar drogas y que transportan cantidades suficientes para "matar a 25,000 estadounidenses" por sobredosis.