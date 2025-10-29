Reingreso ilegal a EE. UU. será sancionado con hasta 20 años de cárcel

La embajada de los Estados Unidos en República Dominicana advirtió este miércoles que las personas que reingresen ilegalmente al país norteamericano podrían ser sancionadas con varias medidas, que incluyen hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo con un comunicado publicado en sus redes sociales, la legación informó que las sanciones con cárcel van desde los dos años hasta los 20, ya que esto es un delito federal en Estados Unidos.

“Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de una deportación tendrá graves sanciones legales, incluida la cárcel: desde 2 años por reingreso ilegal, hasta 10 años si fuiste deportado tras un delito grave y hasta 20 años si fuiste deportado tras un delito grave con agravantes”, publicó la embajada a través de X.

Reingresar ilegalmente a los Estados Unidos después de una deportación tendrá graves sanciones legales, incluida la cárcel: Desde 2 años por reingreso ilegal, hasta 10 años si fuiste deportado tras un delito grave y hasta 20 años si fuiste deportado tras un delito grave con… pic.twitter.com/dnwNrgrl0b — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) October 29, 2025

A principios del mes de octubre, Estados Unidos impuso una nueva tarifa de detención para los extranjeros que sean considerados inadmisibles, la cual será cobrada a toda persona de 14 años en adelante que haya ingresado al país sin una inspección ni haber sido admitida.

La normativa establece que la tarifa podrá aplicarse a cualquier extranjero que haya ingresado ilegalmente, sin importar el lugar de entrada, el tiempo de permanencia en el país o la etapa en la que se encuentre su proceso migratorio.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Esta disposición forma parte de la One Big Beautiful Bill, el proyecto de ley impulsado por Donald Trump y promulgado en julio pasado, que comenzó a aplicarse con el inicio del nuevo año fiscal, el 1 de octubre, la cual también propone un aumento en las visas de 250 dólares correspondiente a una nueva tasa de integridad.

El costo será de 5,000 dólares, un monto definitivo, no negociable y que no podrá ser apelado. Este pago se exigirá a cada inmigrante que ingrese de forma irregular a territorio estadounidense.