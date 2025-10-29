"Sentí como que la dejé morir": testimonio del novio de dominicana asesinada en Nueva York

Foto de Pamela Almonte Cabrera compartida por conocidos en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Sin revelar su identidad ni mostrar su rostro, el novio de Pamela Almonte Cabrera, asesinada de varias estocadas durante una discusión que derivó en una pelea a la salida de un bar en El Bronx, Nueva York, expresó su dolor por la muerte de la joven de 35 años, quien, según medios estadounidenses, fue atacada mientras intentaba defenderlo.

"Sentí como que yo la dejé morir", dijo el hombre a Univisión Nueva York, pocas horas antes de que las autoridades arrestaran a Cristian Moya, de 28 años, en relación con el homicidio de Almonte Cabrera, oriunda de la provincia Santiago, al norte de República Dominicana.

Moya enfrenta cargos por asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma.

Antes de conocerse sobre el arresto, la pareja de la víctima había expresado a la cadena televisiva su frustración y advirtió que haría justicia por sus propias manos si la policía no lograba capturar al sospechoso, con quien presuntamente se inició una discusión dentro del bar identificado como Mama Dora, poco antes del cierre, a las 4:00 de la madrugada.

Una vez afuera, el altercado se tornó violento y culminó con la muerte de Pamela.

"Ellos lo van a encontrar, porque si no lo encuentran, yo lo voy a encontrar", advirtió el novio de la víctima.

Discusión se vuelve pelea

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran la caótica escena a las afueras del bar, ubicado en la calle East Kingsbridge Road.

En los videos se observa a un hombre con una chaqueta amarilla brillante salir del establecimiento con lo que parece ser una botella en la mano izquierda. Personal de seguridad intentó calmar los ánimos, pero el hombre retrocedió, dejó la botella en el suelo y se abalanzó sobre la multitud.

Luego, otra persona blandió lo que parecía ser una botella en su dirección.

La trifulca continuó, mientras algunos involucrados intentaban dispersarse mientras otros se golpeaban. Segundos después, el hombre realizó lo que parecía ser un apuñalamiento. Testigos indicaron que fue contenido brevemente, pero logró zafarse mientras agitaba violentamente el brazo derecho, aparentemente con un objeto en la mano.

De acuerdo con el portal de ABC 7, un testigo presencial relató que la víctima, quien según la policía recibió múltiples heridas de arma blanca en el pecho, intentaba defender a alguien de su grupo.

"La mujer que fue apuñalada salió primero con su pareja, y luego salió el otro hombre con el que habían tenido problemas. La pareja de la mujer hizo una señal a otro hombre, y entonces se produjo el forcejeo", declaró el testigo al medio neoyorquino.

El sospechoso escapó del lugar a bordo de una motocicleta. La persona que acompañaba a la víctima intentó detenerlo, pero no lo consiguió.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la pelea, así como si la víctima y el atacante se conocían.

Almonte Cabrera fue trasladada del BronxCare Health System al NYC Health & Hospitals/Lincoln, donde fue declarada muerta.

Originaria del sector La Yagüita de Pastor, en Santiago, Almonte Cabrera emigró a Estados Unidos hace dos años, tras completar la ruta migratoria irregular conocida como "La vuelta por México", en busca de un mejor futuro para su familia.

Era madre de una niña de 13 años y de dos niños de 10 y 7. Residía en el vecindario Melrose y trabajaba como estilista de uñas en una barbería.