A ritmo de merengue y en español, candidato a alcalde de NY Zohran Mamdani invita a latinos a votar

El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, y que lidera las encuestas, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, apostó por el idioma español y al ritmo del merengue para conectar con la comunidad latina de la ciudad e invitarla a participar en las próximas elecciones municipales.

En un video publicado en sus redes sociales, el merengue se utiliza como música de fondo mientras Mamdani resalta parte de sus propuestas de campaña y su compromiso con los inmigrantes, destacando el acceso a la vivienda y la justicia social.

"Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos y gratuitos, y ofrecer cuidado infantil para niños menores de cinco años sin costo para todas las familias", destacó el candidato en el audiovisual.

Mamdani aparece acompañado por la asambleísta Amanda Séptimo, representante del distrito 84 de Nueva York, quien lo ayuda a repasar palabras en español durante la grabación.

De acuerdo con el video, no es la primera vez que Mamdani utiliza el español para acercarse a la comunidad latina. En abril de este 2025 también grabó un mensaje en dicho idioma, en el que admitía entre risas que "no hablaba español muy bueno".

El candidato, que no oculta su espontaneidad, suele reírse cada vez que comete un error lingüístico, mostrando un lado cercano y humano ante los votantes.

Mamdani concluye el video con el mensaje: "Juntos por un Nueva York que proteja a todos los que hacen grande a esta ciudad."

¿Quién es Zohran Mamdani?

Zohran Mamdani, virtual ganador de las primarias demócratas para la Alcaldía de Nueva York, se ha convertido en el primer musulmán y declarado socialista en tener la posibilidad de dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos y capital financiera del país.

Con solo 33 años, Mamdani —un nombre casi desconocido para el gran público hace apenas un año— logró la hazaña de destronar a Andrew Cuomo, un veterano político respaldado por figuras de alto perfil como Bill Clinton y Michael Bloomberg, símbolos del poder político y financiero de Nueva York.