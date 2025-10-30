Aeropuerto JFK suspendió operaciones en tierra tras llamada de emergencia; anuncian vuelos retrasados

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York suspendió durante al menos una hora y quince minutos todos los vuelos de salida la tarde de este jueves, debido a una emergencia a bordo de un avión proveniente de Puerto Rico.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la alerta para la suspensión fue emitida alrededor de las 12:30 p.m. y duró hasta la 1:45 p.m., periodo en el cual no se permitió el despegue de ningún tipo de avión hasta que se levantó la restricción en tierra, lo que provocó congestión entre los pasajeros.

Funcionarios de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey revelaron que la emergencia tuvo lugar en el vuelo 3546 de Frontier Airlines, un Airbus A320 que había salido desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico, informó Daily Mail.

Flightradar24, portal de seguimiento de vuelos, señaló que el avión emitió el código 7700, una llamada de emergencia general que se utiliza cuando hay un problema médico a bordo, un fallo en la aeronave o cualquier otra situación que requiera atención prioritaria.

Frontier Airlines, a través de un comunicado citado por Daily Mail, informó que el capitán declaró la emergencia como medida de precaución tras experimentar un problema mecánico durante la aproximación para el aterrizaje en Nueva York.

La Autoridad Portuaria agregó que el avión aterrizó sin incidentes a las 12:50 p.m. y que no se reportaron heridos a bordo. Un portavoz de Frontier señaló que el 3546 está siendo evaluado para determinar qué falló durante el vuelo.

Retrasos en los vuelos

Debido a los fuertes vientos y las nubes bajas que afectan el área de Nueva York, las operaciones aéreas se han visto gravemente interrumpidas, generando demoras superiores a las cuatro horas en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK).

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que las demoras en tierra en el JFK se mantendrá vigente hasta la medianoche, mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Los aeropuertos cercanos también enfrentan dificultades, especialmente LaGuardia, donde se impuso una suspensión temporal de vuelos en tierra hasta las 4:45 p.m., debido a la baja visibilidad provocada por la densa capa de nubes.