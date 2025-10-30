La Casa Blanca se burla nuevamente de los funcionarios demócratas Schumer y Jeffries

Schumer y Jeffries son objeto de burla por parte de la Casa Blanca en un video de Halloween sobre el cierre de Gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca volvió a mofarse este jueves de los líderes demócratas: el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, al publicar un video editado en el que muestran al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, entregando dulces a niños por Halloween.

En el video, acompañado de la leyenda "dulce o truco", los funcionarios aparecen en la fila de niños para recibir un sombrero mexicano, utilizado como símbolo de burla por el cierre de Gobierno que enfrenta Estados Unidos, uno de los más largos de su historia.

Además, se muestra que al alejarse de la fila, a Jeffries se le cae el sombrero y regresa a recogerlo junto a una persona de la organización. La escena está acompañada con música mexicana.

TRICK OR TREAT pic.twitter.com/EnxiiVnp2S — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

No es la primera vez que el presidente Trump o la Casa Blanca se burlan de estos funcionarios. Desde hace más de un mes han utilizado la imagen de Schumer y Jeffries para criticarlos por el cierre del Gobierno federal.

Burlas a Schumer y Jeffries

El pasado 29 de septiembre, Schumer y Jeffries se reunieron con Trump para abordar el cierre, aunque el encuentro terminó sin acuerdo.

Tras el encuentro, Schumer declaró que Trump era el "tomador de decisiones definitivo" y agregó: "Si acepta algunas de las cosas que pedimos, que creemos que el pueblo estadounidense apoya en materia de atención médica y rescisiones, puede evitar un cierre, pero todavía hay grandes diferencias entre nosotros".

A raíz de estas declaraciones, la administración Trump recurrió a la inteligencia artificial para "trolear" a los legisladores demócratas. Se publicó un video que muchos calificaron como racista, en el que Jeffries aparecía con un sombrero mexicano y bigote, mientras que Schumer mostraba una voz distorsionada.

En la escena, Schumer defendía que los inmigrantes indocumentados reciban atención médica gratuita y advertía que los votantes de minorías podrían estar descontentos con los demócratas, lo que podría influir en elecciones futuras.

Todo esto estaba acompañado con música de mariachi, mientras la voz falsa de Schumer decía: "No hay forma de endulzarlo: a nadie le gustan los demócratas ya".

Las burlas de la Casa Blanca han generado reacciones mixtas entre los demócratas, quienes critican la falta de seriedad en el manejo del cierre de Gobierno. La situación se complica aún más con la proximidad de las elecciones, donde la imagen de los líderes demócratas podría verse afectada por estas acciones.