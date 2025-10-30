En medio del segundo cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, la elegida por el presidente Donald Trump para liderar la misión diplomática de su país en República Dominicana, Leah Francis Campos, llegó este jueves para asumir sus nuevas funciones, tras casi cinco años de la salida de su antecesora, Robin Bernstein.

Campos llegó al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a las 3:00 de la tarde en un vuelo de United Airlines proveniente de Nueva York y fue conducida de inmediato al Salón de Embajadores de la terminal.

Fue recibida por la encargada de negocios de la Embajada de EE. UU. en el país, Patricia Aguilera, quien le entregó un ramo de rosas blancas, y por el general Emmanuel Souffront, director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac).

La llegada de Campos estaba inicialmente prevista para el pasado miércoles, según declaraciones del canciller dominicano Roberto Álvarez, pero fue retrasada por el impacto de la tormenta Melissa en territorio nacional.

El lunes 27 de octubre, el presidente Luis Abinader confirmó en su encuentro semanal con la prensa que Campos estaría en el país para finales de esta semana.

Con su llegada, la embajadora pone fin a una prolongada vacante en la legación estadounidense que se mantenía desde enero de 2021, cuando Robin Bernstein concluyó su misión diplomática en medio del traspaso de poder al demócrata Joe Biden.

Hija de padre mexicano y madre española, Campos fue nominada en diciembre de 2024 por Donald Trump, convirtiéndose en una de las primeras designaciones realizadas por el republicano para su nuevo gabinete tras vencer a la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales celebradas a finales del 2024.

La candidatura de Campos pasó al pleno del Senado estadounidense en mayo del 2025, después de recibir el visto bueno de los miembros del Comité de Relaciones Exteriores; sin embargo, su aprobación, junto a otras 100, se pospuso por varios meses debido al pulso que mantienen demócratas y republicanos en el Congreso.

Finalmente, la nominación fue aprobada por mayoría simple el pasado 7 de octubre.

La nueva embajadora estadounidense es hermana de una destacada presentadora de Fox News, Rachel Campos-Duffy, y cuñada de Sean Duffy, el actual secretario de Transporte de Estados Unidos.

Campos se convierte en la tercera mujer en asumir el liderazgo de la diplomacia estadounidense en territorio dominicano y la segunda juramentada bajo un mandato de Trump.

Su perfil

Antes de su designación, Leah Francis Campos se desempeñó como oficial de casos en la CIA y posteriormente como asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Originaria de Arizona, proviene de una familia católica que ella misma ha descrito como "de patriotas".

En 2012, inició su carrera política al postularse en las primarias republicanas para representar al Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.