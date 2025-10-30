×
Leah Francis Campos visita la Catedral Primada de América como primera parada en Santo Domingo

Campos arribó este jueves al país para asumir la misión diplomática estadounidense

    Expandir imagen
    Leah Francis Campos visita la Catedral Primada de América como primera parada en Santo Domingo
    La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos ora en la Catedral Primada de América, en su primera visita en Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La recién llegada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, visitó la tarde de este jueves la Catedral Primada de América, considerada una parada prioritaria por su profunda fe católica.

    La Embajada de Estados Unidos informó que para Campos era importante que su primera visita en territorio dominicano fuera a la Catedral, donde realizó un recorrido por las instalaciones y asistió a una misa que se estaba celebrando, durante la cual recibió la bendición del sacerdote, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

    Expandir imagen
    Leah Francis Campos recibe un dibujo de la Virgen de la Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

    Campos arribó este jueves para asumir la misión diplomática estadounidense en República Dominicana, luego de casi cinco años de la salida de su antecesora, Robin Bernstein.

    La diplomática llegó al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a las 3:00 de la tarde, en un vuelo de United Airlines proveniente de Nueva York, y fue recibida en el Salón de Embajadores de la terminal.

    • La llegada de Campos estaba inicialmente prevista para el pasado miércoles, según explicó el canciller dominicano Roberto Álvarez, pero fue retrasada debido al impacto de la tormenta Melissa en territorio nacional.
    Perfil de la embajadora

    Antes de su designación, Leah Francis Campos se desempeñó como oficial de casos en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y, posteriormente, como asesora principal para el Hemisferio Occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

    Originaria de Arizona, proviene de una familia católica que ella misma ha descrito como "de patriotas".

    En 2012, inició su carrera política al postularse en las primarias republicanas para representar al Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.

    Cartas credenciales

    Tras su llegada al país, el siguiente paso para Francis Campos será presentarse en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) para coordinar los detalles de la entrega de sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, acto que marcará el inicio formal de sus funciones diplomáticas en el país.

