El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó este jueves que infantes de marina del 22.º Batallón Expedicionario realizaron operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a "fortalecer la seguridad regional" y combatir el narcotráfico.

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas estadounidenses se encuentran desplegadas en el Caribe en apoyo a operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y bajo las prioridades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocadas en interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio estadounidense.

En el video publicado por el Comando Sur en sus redes sociales, se observa a los marines del 22.º Batallón Expedicionario ejecutando maniobras tácticas de combate marítimo, incluyendo disparos en movimiento desde embarcaciones rápidas.

Desde finales de agosto, el ejército estadounidense ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe, en lo que representa el mayor despliegue en décadas.

Diez mil soldados

El histórico despliegue estadounidense abarca aproximadamente 10,000 soldados, decenas de aeronaves y varios buques de guerra, en lo que la administración Trump describe como operaciones antidrogas y antiterroristas. Sin embargo, diversas fuentes señalan que el verdadero objetivo sería ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela .

Parte de estas operaciones incluye ataques letales contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos, algunos de los cuales han sido difundidos en redes sociales por funcionarios estadounidenses, incluyendo el propio presidente Trump.

Aproximadamente la mitad de la fuerza estadounidense se encuentra a bordo de ocho buques de guerra , con unos 2,200 marines y aeronaves de combate.

El resto opera desde antiguas bases militares en Puerto Rico , ahora de uso civil, donde se encuentran desplegados aviones F-35 , drones MQ-9 Reaper , así como aeronaves de vigilancia y personal de apoyo, según datos citados por The New York Times .