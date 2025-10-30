Vuelo de JetBlue aterriza de emergencia en Florida y reportan heridos

Imagen de archivo de una aeronave de JetBlue. ( FUENTE EXTERNA )

Un vuelo de JetBlue procedente de México tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Florida este jueves, luego de sufrir una repentina caída de altitud. Varios pasajeros fueron trasladados a hospitales, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la agencia AP, el vuelo provenía de Cancún, México, y se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando perdió altitud de forma inesperada. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó mediante un comunicado que investiga el incidente.

La aeronave, un Airbus A320, fue desviada al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2:00 p.m., según detalló la FAA.

Aunque no se ha confirmado el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones, el audio del control de tráfico aéreo difundido por LiveATC.net registró una llamada de emergencia en la que se informó: "Tenemos al menos tres personas heridas. Parece que se trata de una laceración en la cabeza".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En un comunicado, JetBlue informó que los servicios médicos evaluaron a los pasajeros y a la tripulación tras el aterrizaje, y que algunos de ellos fueron trasladados a hospitales para recibir atención.

"Nuestro equipo ha retirado la aeronave de servicio para su inspección y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa", indicó la aerolínea. "La seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre nuestra máxima prioridad, y trabajaremos para apoyar a los afectados", agregó.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades continúan las investigaciones sobre lo ocurrido.