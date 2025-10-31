Congresista Adriano Espaillat: "El Kingsbridge Armory impulsará la economía de el Bronx"

Adriano Espaillat junto a varias representaciones del Bronx en la celebración de la aprobación del plan de remodelación del Kingsbridge Armory. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat celebró la aprobación del plan de remodelación del Kingsbridge Armory, un proyecto histórico que movilizará US$375 millones en inversión pública y privada y generará un impacto económico estimado en US$2,600 millones para el condado de El Bronx.

Reconocido por su papel clave en reunir a líderes locales, estatales, sindicatos y organizaciones comunitarias, Espaillat destacó que la iniciativa "tendrá un impacto sumamente positivo en los residentes de El Bronx".

"Agradezco la oportunidad de unirme a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y felicito a todos los funcionarios electos involucrados por su esfuerzo conjunto para apoyar la restauración de este emblemático lugar de mi distrito. Espero con entusiasmo los beneficios y las oportunidades que brindará a la comunidad", expresó el congresista.

¿Cuál es la importancia de este proyecto para la comunidad?

Durante su intervención en el acto de anuncio, Espaillat recordó los años de frustración y promesas incumplidas que rodearon al Kingsbridge Armory.

"Este proyecto estuvo condenado al fracaso muchas veces. Dijeron que era imposible. Pero hoy demostramos que cuando el gobierno, la comunidad, el sector privado y los sindicatos trabajan juntos, se puede lograr lo que parecía inalcanzable", señaló.

La primera fase del plan contempla la creación de un espacio de vanguardia para entretenimiento, recreación, cultura y comercio, además de un área para la industria ligera y más de 25,000 pies cuadrados de espacio comunitario. La segunda fase incluirá la construcción de unas 500 viviendas de alquiler asequible junto al Armory.

Con el respaldo de US$216 millones en inversiones municipales, estatales y federales, se espera que la propuesta impulse la economía de la ciudad con casi US$2,900 millones y genere alrededor de 3,600 empleos, priorizando la contratación de residentes locales.

Espaillat también resaltó la importancia simbólica del proyecto tras la pandemia.

"Durante el COVID, esta comunidad fue una de las más golpeadas del país. Hoy, del mismo lugar donde la gente sufrió tanto, surge una historia de esperanza y reconstrucción. El Kingsbridge Armory será un motor económico que traerá empleos y prosperidad a las familias de El Bronx. Es un verdadero ejemplo del espíritu estadounidense", dijo.

Declarado monumento histórico de la ciudad en 1974 y patrimonio estatal y nacional en 1982, el Kingsbridge Armory pertenece a la ciudad desde 1996. Durante tres décadas, los vecinos han luchado por devolverle vida a este icónico espacio, buscando siempre que su futuro responda a las necesidades del barrio.

¿Qué actores apoyan la remodelación del Kingsbridge Armory?

Tras varios intentos fallidos, el proceso participativo Together for Kingsbridge reunió a líderes comunitarios, instituciones locales y autoridades para definir una visión compartida: convertir el Kingsbridge Armory en un centro de oportunidad, conexión y crecimiento para los residentes.

La concejal Pierina Sánchez, quien creció en el vecindario, celebró la aprobación del proyecto.

"Este proyecto es profundamente personal. Crecer bajo la sombra del Kingsbridge Armory me permitió entender lo que representa: el potencial inmenso de nuestra comunidad, décadas de desinversión y ahora la promesa de un mejor futuro. Hoy ganamos un proyecto que ofrece lo que siempre supimos que era posible: un futuro bajo nuestros propios términos", expresó.

La aprobación del plan contó con el respaldo del congresista Adriano Espaillat, la gobernadora Kathy Hochul, el senador estatal Gustavo Rivera, la Oficina del Alcalde de Nueva York, la NYCEDC, la Northwest Bronx Community & Clergy Coalition, el sindicato Laborers Local 79 y más de 50 organizaciones comunitarias.

"Con este paso histórico, el Kingsbridge Armory se perfila como un símbolo de resiliencia y colaboración, y como un nuevo motor de desarrollo inclusivo para el futuro de El Bronx", concluyó Espaillat.