Brian DePeña, alcalde de origen dominicano, busca la reelección en Lawrence

La comunidad dominicana residente en Lawrence acudirá el próximo martes 4 de noviembre a las urnas en unas elecciones municipales en las que la figura del alcalde Brian DePeña, de origen dominicano, se perfila como la favorita para continuar al frente del gobierno local.

DePeña, quien busca su reelección, ha sido reconocido por amplios sectores de la ciudad por su cercanía con la comunidad, su gestión inclusiva y su papel en el fortalecimiento de la representación dominicana en los espacios políticos de Massachusetts.

Para muchos residentes, la contienda electoral trasciende los límites de una elección ordinaria y han manifestado que está en juego está el poder político, cultural y económico que la comunidad dominicana ha construido durante más de dos décadas, por lo que llaman a la unidad para mantener el desarrollo del que dicen ser protagonistas.

El estratega en comunicación política Joel Suero destacó que la alcaldía de Lawrence "no es solo un puesto político, sino un símbolo del poder de los dominicanos". Según dijo, DePeña "ha demostrado ser un líder cercano, que escucha y que representa con dignidad los valores de trabajo, honestidad y solidaridad que caracterizan al dominicano".

Suero agregó que la reelección del alcalde "es vital para consolidar los logros alcanzados y abrir más oportunidades a las nuevas generaciones". Hizo además un llamado a la comunidad a movilizarse: "Cada voto cuenta, y cada voto por Brian DePeña es un paso más hacia la consolidación del poder dominicano en esta gran ciudad".

Poder político de dominicanos

Actualmente, Lawrence cuenta con más de una docena de funcionarios electos de origen dominicano y cerca de 20 representantes en todo el estado de Massachusetts, reflejo de la creciente influencia de esta comunidad en la vida política local.

Líderes políticos, empresariales y comunitarios de la ciudad han expresado su respaldo a DePeña, a quien consideran un referente de orgullo dominicano y un ejemplo del liderazgo latino en Estados Unidos.