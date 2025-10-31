BHD y el consulado dominicano presentan la campaña "Orígenes de Excelencia" en Nueva York

El Banco BHD y el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York lanzaron la campaña "Orígenes de Excelencia", una iniciativa que celebra las raíces y la identidad de jóvenes dominicanos en el exterior, durante un acto realizado en el Centro de Cultura e Innovación para Dominicanos en el Exterior (Cidex), en Manhattan.

La campaña, compuesta por seis piezas audiovisuales, narra las experiencias de 30 estudiantes meritorios de origen dominicano residentes en Estados Unidos, quienes viajaron en agosto pasado a la República Dominicana para reconectarse con su historia, su cultura y sus valores.

"Reconocemos y valoramos esta iniciativa del cónsul general Jesús Vásquez de conectar a nuevas generaciones con sus raíces. La excelencia a la que aspiran en su vida profesional está ligada a la grandeza de su identidad. Este programa nos recuerda que las raíces no son un ancla, sino un cimiento que sostiene", expresó Steven Puig, presidente del Banco BHD.

Durante la presentación, Martínez destacó que la campaña materializa un sueño compartido: "Nos hemos propuesto que la memoria identitaria y cultural quede impregnada en el ADN de cada dominicano que hace patria en el extranjero. Agradecemos al Banco BHD por darle voz, color y vida a esta iniciativa y a los anhelos de jóvenes que llevan en alto nuestra bandera".

El material audiovisual fue introducido por Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, quien explicó que la campaña nació del deseo de construir una narrativa auténtica sobre la conexión de los jóvenes con su país de origen.

"Queríamos mostrar que su herencia dominicana no es un recuerdo lejano, sino una fuente viva de inspiración que les impulsa a alcanzar grandes metas dondequiera que estén", afirmó Navarro.

La campaña "Orígenes de Excelencia" fue presentada inicialmente en Santo Domingo y ahora llega a Nueva York, con la participación de Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios para la Educación Superior en el Estado de Nueva York; Julissa Hernández, vicecónsul dominicana; y líderes comunitarios.

La comisionada del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, Betty A. Rosa, ofreció palabras de cierre de forma remota.

Un puente entre generaciones

El programa "Orígenes de Excelencia" permitió a los jóvenes visitar lugares emblemáticos del país como el Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente Luis Abinader, el Congreso Nacional, la Zona Colonial, escuelas públicas y comunidades del interior.

La experiencia incluyó encuentros con autoridades, líderes empresariales y culturales, en una semana dedicada a redescubrir el país de sus padres.

El audiovisual fue desarrollado por los equipos de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social y Mercadeo del Banco BHD, junto a la agencia MOM.