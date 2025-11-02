Escasez de controladores de tráfico aéreo provoca demoras en vuelos en EE. UU por cierre de gobierno

En esta foto de archivo del viernes 25 de enero de 2019 se ve la torre de control de tráfico aéreo del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las demoras en los vuelos continúan afectando a varios aeropuertos de Estados Unidos este domingo, debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, mientras el cierre del Gobierno federal entra en su segundo mes.

En el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey) se han registrado retrasos de más de tres horas, mientras que en Nueva York los viajeros enfrentan cambios de horario y esperas prolongadas, según informó la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad en una publicación en X.

"Deben esperar cambios de horario, esperas en la puerta de embarque y posibles conexiones perdidas. Se recomienda verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y prepararse para esperas más largas", indicó la agencia.

La página de rastreo FlightAware reportó docenas de demoras y cancelaciones en el Aeropuerto Intercontinental George Bush (Houston), el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, el Aeropuerto O´Hare (Chicago), así como en los principales aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami.

¿Cómo está impactando la escasez de controladores en los vuelos?

De acuerdo con la agencia AP, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que las interrupciones podrían empeorar mientras los controladores sigan trabajando sin recibir salario.

"Estamos trabajando horas extras para mantener la seguridad del sistema. Eso implica ralentizar el tráfico aéreo, lo que generará retrasos y cancelaciones", explicó Duffy este domingo en el programa Face the Nation de CBS.

El funcionario aseguró que no se planea despedir a los controladores que no puedan presentarse a trabajar durante el cierre.

"Cuando alguien está tomando decisiones para alimentar a su familia, no lo voy a despedir. Necesitan apoyo, necesitan un sueldo, no sanciones", afirmó.

Sin embargo, a principios de octubre, Duffy había advertido que reportarse enfermos en lugar de trabajar sin paga podría poner en riesgo sus puestos.

La situación sigue siendo crítica, ya que, incluso, la ausencia de un pequeño grupo de controladores ha generado complicaciones operativas debido a la escasez estructural de personal que enfrenta la Administración Federal de Aviación (FAA).

La agencia informó el viernes, a través de un comunicado en X, que casi 13,000 controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin recibir pago durante semanas.