EE. UU. reactiva base en Puerto Rico en medio de tensión con Venezuela

Funcionarios estadounidenses han declarado que el objetivo es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y reforzar las capacidades de vigilancia en el Caribe

    Expandir imagen
    EE. UU. reactiva base en Puerto Rico en medio de tensión con Venezuela
    Puerto Rico es uno de los territorios estadounidenses donde hay bases militares estratégicas. En medio del conflicto con Venezuela, EE..UU. decidió reactivar su base militar en Puerto Rico.

    Estados Unidos ha comenzado a reactivar y acondicionar instalaciones militares en la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, Puerto Rico, como parte de un despliegue creciente en el Caribe, informaron fuentes y documentos revisados por Reuters. La instalación, clausurada en 2004 tras décadas de operación naval, está siendo utilizada nuevamente como plataforma logística y aérea para operaciones en la región.

    Según imágenes satelitales y testimonios citados por Reuters, desde septiembre se observan trabajos de repavimentación de pistas, movimiento de equipos y operaciones aéreas, incluyendo la llegada de aeronaves militares. La base, ubicada a poca distancia del corredor marítimo hacia Sudamérica, forma parte de una estrategia que Washington atribuye a la lucha contra el narcotráfico transnacional.

    El refuerzo militar incluye buques, aeronaves de vigilancia y presencia ampliada de tropas y equipos navales. Funcionarios estadounidenses han declarado que el objetivo es frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y reforzar las capacidades de vigilancia en el Caribe.

    • No obstante, las operaciones han encendido las alarmas en Caracas. El gobierno venezolano denunció el movimiento como una "provocación militar" y acusó a Washington de preparar acciones de presión directa contra el país. El presidente Nicolás Maduro aseguró que las fuerzas armadas venezolanas están "en máxima alerta" y listas para responder ante cualquier incursión.

    El despliegue ocurre en un contexto de fricciones crecientes entre Washington y Caracas, con incidentes en aguas internacionales y acusaciones mutuas sobre violaciones a la soberanía y operaciones ilegales.

    Zona estratégica en medio del conflicto

    Analistas consultados por Reuters señalan que la reactivación de Roosevelt Roads amplía la capacidad de Estados Unidos para operar en el Caribe sur, una región clave para rutas marítimas, vigilancia aérea y despliegue rápido de fuerzas.

    La reapertura parcial de la instalación también genera expectativas en Puerto Rico, donde sectores locales ven potenciales beneficios económicos, mientras otros expresan preocupación por el impacto ambiental y el regreso del uso militar en la zona.

    Con este movimiento, Estados Unidos vuelve a colocar a la isla en una posición estratégica dentro de su arquitectura de defensa regional, en un momento de tensión geopolítica y creciente militarización del Caribe.

