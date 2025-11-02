Trump afirma que Xi entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One antes de partir de la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 31 de octubre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump dijo que su par chino, Xi Jinping, entiende las consecuencias de invadir Taiwán, aunque se negó a decir específicamente si Estados Unidos defendería la isla, según un extracto de una entrevista que CBS News transmitirá el domingo.

Trump afirmó que Taiwán "ni siquiera se mencionó" en sus conversaciones con su par chino el jueves pasado en Corea del Sur, el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes en seis años.

Cuando se le preguntó si ordenaría a las fuerzas estadounidenses intervenir si China actuara militarmente contra Taiwán, Trump expresó: "Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso".

Agregó que los líderes de China "conocen las consecuencias".

Se negó, sin embargo, a dar más precisiones. "No puedo revelar mis secretos", dijo durante la entrevista, realizada el viernes en su residencia de Mar-a-Lago.

Posición de Xi

Según afirmó, Xi y sus allegados dijeron: "Jamás haríamos nada mientras Trump sea presidente, porque conocemos las consecuencias".

China reivindica como propia a la isla de Taiwán.

Estados Unidos solo reconoce a Pekín, pero proporciona armas a Taipéi para su autodefensa.

El asunto sigue generando tensiones, que Trump y Xi parecieron evitar en su cumbre, centrada en aliviar la guerra comercial que enfrenta a las dos principales economías del planeta.