Gobierno envía segunda fase de ayuda a Jamaica y prepara la de Cuba

Militares dominicanos preparan ayuda para enviar a Jamaica, país azotado por el huracán Melissa. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader informó este lunes que el Gobierno dominicano continúa ejecutando la ayuda humanitaria anunciada para Jamaica, Cuba y Haití, países afectados por el huracán Melissa, y que ya se envió la primera parte de la asistencia al pueblo jamaiquino tras los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico.

Durante su encuentro LA Semanal con la Prensa, el mandatario explicó que la primera fase de la ayuda a Jamaica fue enviada el domingo por vía aérea, mientras que una segunda fase se encuentra en camino por vía marítima.

En relación con los dominicanos residentes en ese país, Abinader destacó que la embajada dominicana en ese país se mantiene en contacto permanente con los compatriotas que trabajan allí, especialmente en los sectores de construcción y turismo.

"La Embajada de Jamaica está en contacto permanente con los dominicanos. Parece que hay unos 2,200 dominicanos que trabajan en diversos sectores, especialmente en turismo y construcción en Jamaica", alegó.

El jefe de Estado indicó, además, que, en coordinación con la Embajada dominicana y la aerolínea Arajet, se están realizando gestiones para facilitar el retorno de los dominicanos que deseen retornar a la República Dominicana.

"Los que necesitan están en contacto con la Embajada y conjuntamente con la línea aérea de Arajet, pues nos estamos encargando de retornar", afirmó.

Abinader aclaró que, por el momento, no dispone de la cantidad exacta de dominicanos que han regresado al país.

Envíos de ayuda a Cuba y Haití

El presidente informó también que en los próximos días el Ministerio de Defensa, entidad encargada de la coordinación de los envíos de ayuda, ofrecerá un informe detallado sobre las operaciones humanitarias.

Asimismo, señaló que este martes firmó las aprobaciones correspondientes para enviar la ayuda a Cuba, tanto por vía aérea como marítima.

En cuanto a Haití, Abinader explicó que aún se encuentran en proceso de coordinación.

"Estamos coordinando para ver los temas Haití", precisó.