Decenas de dominicanos se reunieron este lunes en Washington Heights, en el Alto Manhattan, para apoyar el cierre de campaña del candidato independiente a la Alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo.

Con cánticos y aplausos, los dominicanos que se concentraron en la intersección de la avenida San Nicolás y la calle 181 recibieron a Cuomo coreando: "¿De quién es tu voto? ¡Andrew Cuomo! El mejor alcalde, Andrew Cuomo."

El cierre de campaña, realizado en un barrio donde predominan los dominicanos, estuvo encabezado por el concejal puertorriqueño por el Distrito 18 de la ciudad, Rubén Díaz, quien afirmó que sería un peligro elegir a una persona socialista para dirigir la ciudad, en referencia al candidato Zohran Mamdani.

"Andrew Cuomo abarrota mañana, porque lo que vimos aquí hoy, yo mismo estoy impresionado, yo no esperaba a tanta gente a favor de Andrew Cuomo", expresó Rubén Díaz.

Para la dominicana y miembro de la Asamblea de Nueva York, Yudelka Tapia, "el mensaje es claro, la gente lo está viviendo, lo está diciendo en las calles que el mejor candidato para alcalde a la ciudad de Nueva York es Andrew Cuomo".

El candidato independiente Cuomo se refirió a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre que si Mamdani gana las elecciones a la alcaldía cortaría el financiamiento federal de la ciudad. Cuomo alegó que, de suceder esto, sería devastador para Nueva York y que no puede dejar que eso ocurra.

"Tenemos que hacerle frente a Donald Trump para pelear por Nueva York, y yo no me he vendido. Sé cómo manejar esta ciudad y proteger a la población", declaró Cuomo.

También señaló que Trump prefiere tener a un demócrata malo que a un comunista. "Me llamó un demócrata malo. Primero que todo, tuve la suerte de ser un buen demócrata y un demócrata orgulloso, y voy a seguir siendo un demócrata orgulloso", afirmó.

Cuomo como candidato independiente

Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York, perdió las primarias demócratas contra el joven legislador Zohran Mamdani para la Alcaldía de la ciudad en el mes de julio, y posteriormente se lanzó como candidato independiente para las elecciones municipales.

El presidente Donald Trump volvió a involucrarse este lunes en la campaña electoral de Nueva York, a pocas horas de que abran los colegios de votación, para reiterar sus amenazas de cortar fondos a la ciudad si eligen como alcalde al demócrata socialista Zohran Mamdani, a quien acusa de comunista, y pidió el voto para el exgobernador Andrew Cuomo.

Trump, neoyorquino que ha mantenido su atención en la contienda por el próximo alcalde de esta ciudad, aseguró a los votantes que solo asignará "lo mínimo indispensable" a su "amado primer hogar" porque "como comunista, esta ciudad, otrora grandiosa, tiene CERO posibilidades de éxito o supervivencia".