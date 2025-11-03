Estados Unidos respalda la decisión de RD de posponer la X Cumbre de las Américas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló en nombre del Gobierno de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la decisión de la República Dominicana de posponer la Cumbre de las Américas y agradeció al presidente Luis Abinader por su disposición para acoger el encuentro hemisférico.

El mensaje fue transmitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de la red social X.

"En nombre de Estados Unidos, estamos agradecidos con el presidente Abinader por su amistad y su disposición de acoger la Cumbre de las Américas", señaló Rubio.

Añadió que Washington "apoya plenamente" la decisión de aplazar la cita y aseguró que ambos países, junto a otras naciones de la región, continuarán trabajando para celebrar un evento "productivo" en 2026, enfocado en fortalecer alianzas y la seguridad.

On behalf of the United States, we are grateful to Pres. Abinader for his friendship and his willingness to host the Summit of Americas. We fully support the decision to postpone the summit and will continue to work together with the Dominican Republic, and other countries in the... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 4, 2025

RD como sede

La República Dominicana había sido seleccionada como sede de la décima edición del foro continental, originalmente prevista para este año. La decisión de postergarla se produce en medio de un escenario regional marcado por tensiones diplomáticas, desafíos migratorios y de seguridad, así como diferencias entre gobiernos del hemisferio.

El mensaje de Washington ratifica el respaldo político a Santo Domingo y subraya la coordinación entre ambos países en temas estratégicos. De igual forma, ofrece una ventana de tiempo adicional para rediseñar la organización del encuentro y consolidar una agenda regional enfocada en cooperación, estabilidad y seguridad.

Las autoridades dominicanas informaron previamente que los avances logísticos y recursos ya invertidos serán aprovechados para la futura realización del evento. Se espera que en los próximos meses se anuncien nuevas fechas y detalles del proceso preparatorio.