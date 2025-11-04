Avión de carga se estrella cerca del aeropuerto de Louisville en Kentucky y deja varios heridos

Columna de humo de un accidente aéreo reportado cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión de carga se estrelló este martes en las proximidades del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en Louisville, Kentucky, dejando varios heridos, según informaron las autoridades locales y los reportes preliminares.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) informó que oficiales y equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente, ocurrido cerca de Fern Valley Road y Grade Lane, al sur del aeropuerto. "Se reportaron heridos", indicó la institución en un comunicado.

En redes sociales circularon imágenes que mostraban una densa columna de humo elevándose desde el área del siniestro. Las autoridades describieron la zona como una "escena activa con fuego y escombros", y pidieron a la población mantenerse alejada mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de daños.

Autoridades investigan si se trató de un avión de UPS

De acuerdo con el medio RT, un mensaje de emergencia de LENSAlert fue enviado a los residentes como una orden de refugiarse en el lugar para todas las ubicaciones dentro de un radio de cinco millas del aeropuerto.

Aunque las autoridades no han confirmado el tipo de aeronave involucrada ni la cantidad de personas a bordo, CNN reportó que se trataba de un avión de carga UPS MD-11.

La página de rastreo Flightradar24 indicó que estaba "siguiendo los informes de un accidente en Louisville que posiblemente involucró a un UPS MD-11" y que investigaba si el vuelo afectado fue el 5X2976 de UPS, operado por la aeronave con número de cola N259UP.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que se encuentra investigando el incidente, aunque aún no ha publicado detalles oficiales.

El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali es un importante centro de carga aérea, que sirve como la principal base del Worldport de UPS, uno de los mayores centros de envío global. La causa del accidente sigue siendo desconocida.