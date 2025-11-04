×
Arajet suma Chicago y Boston a sus rutas directas en Estados Unidos

Chicago y Boston serán los nuevos destinos de Arajet en Estados Unidos

    Expandir imagen
    Arajet suma Chicago y Boston a sus rutas directas en Estados Unidos
    Aeronaves de Arajet.

    (FUENTE EXTERNA)

    La aerolínea dominicana Arajet se prepara para iniciar a mediados de noviembre sus rutas directas hacia las ciudades Chicago (Illinois) y Boston (Massachusetts), dos nuevas conexiones en Estados Unidos que se suman a los cuatro destinos a los que ya vuela en territorio estadounidense.

    "Nos emociona anunciar dos destinos que palpitan tradición y reencuentro: Chicago y Boston. Ambas ciudades se visten de otoño y ofrecen el escenario perfecto para celebrar Acción de Gracias en familia", expresó Víctor Pacheco, CEO y fundador de la aerolínea, en una carta dirigida a los pasajeros y publicada en la revista mensual de la compañía.

    De acuerdo con la empresa, los vuelos inaugurales están programados para el 15 de noviembre hacia Chicago y el 21 de noviembre hacia Boston.

    • Con estas nuevas rutas, Arajet ampliará a seis sus destinos en territorio estadounidense: Miami, Orlando, Nueva Jersey y San Juan (Puerto Rico).

    Para 2026, la aerolínea tiene previsto extender sus operaciones en suelo estadounidense con nuevas rutas a Los Ángeles (California) y Houston (Texas), según adelantó Pacheco en una entrevista a Diario Libre en septiembre.

    Qué hacer en Chicago

    Millennium Park: Hogar de la icónica escultura The Bean o "La Habichuela" (Cloud Gate). Ideal para fotos, paseos y conciertos al aire libre.

    Navy Pier: Un clásico frente al lago Míchigan con atracciones, restaurantes, tiendas y una gran rueda de observación.

    Art Institute of Chicago: Uno de los museos más prestigiosos del país, con obras de Van Gogh, Monet, Hopper y Grant Wood.

    Willis Tower Skydeck: El mirador más famoso de Chicago, con su plataforma de vidrio suspendida sobre la ciudad.

    Chicago Riverwalk: Paseo peatonal a lo largo del río con bares, restaurantes y vistas espectaculares de los rascacielos.

    Magnificent Mile: Avenida Michigan llena de tiendas de lujo, galerías, hoteles y cafeterías.

    Museum of Science and Industry: Uno de los museos científicos más grandes del mundo.

    Lincoln Park Zoo: Zoológico gratuito dentro de un enorme parque con jardines y vistas al lago.

    Wrigley Field: Estadio histórico del equipo de béisbol Chicago Cubs.

    Chicago Architecture Boat Tour: Un recorrido por el río para conocer la historia y arquitectura única de la ciudad.

    ... y en Boston

    Freedom Trai: Ruta de 4 km que conecta los principales sitios históricos de la Revolución Americana.

    Faneuil Hall Marketplace: Mercado histórico con tiendas, restaurantes y espectáculos callejeros.

    Boston Common y Public Garden: Parques emblemáticos en el corazón de la ciudad, ideales para caminar o pasear en bote por la laguna.

    Harvard University (Cambridge): Visita el campus de una de las universidades más prestigiosas del mundo, con tours guiados por estudiantes.

    Museum of Fine Arts: Colección impresionante de arte clásico y contemporáneo, una de las mejores del país.

    New England Aquarium: Acuario con miles de especies marinas y un tanque gigante de arrecife tropical.

    Fenway Park: Estadio de los Red Sox y uno de los parques de béisbol más antiguos de EE. UU.

    North End (Little Italy): Barrio histórico lleno de restaurantes italianos, panaderías y cafeterías auténticas.

    Boston Tea Party Ships & Museum: Museo interactivo que revive el famoso motín del té con recreaciones y actividades.

    Seaport District: Zona moderna frente al mar, con bares, museos, arte público y vistas espectaculares al atardecer.

    Córdoba-Punta Cana

    Este mes, Arajet también inaugurará su ruta Córdoba–Punta Cana, considerada "clave" para fortalecer la conectividad regional. La nueva conexión permitirá una vía más directa hacia el Caribe y múltiples ciudades del centro y norte de América para los residentes del interior de Argentina.

