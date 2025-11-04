Los neoyorquinos acuden a las urnas este martes para elegir a un nuevo alcalde

El candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (C), habla con la prensa durante el lanzamiento de su campaña en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos. ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

Los neoyorquinos acuden a las urnas este martes con el izquierdista musulmán Zohran Mamdani como favorito a la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos, lo que plantea un frente de oposición demócrata ante un beligerante Donald Trump.

El vertiginoso ascenso de Mamdani, un legislador local de 34 años, domina las primeras planas y la intención de voto en la Gran Manzana. Trump lo tilda de "comunista" y amenaza con retener fondos federales a la ciudad si gana.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe sin tapujos como socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos para los neoyorquinos de a pie. En la última encuesta de AtlasIntel lideraba por siete puntos con un 41 %.

El exgobernador estatal Andrew Cuomo, acusado de agresión sexual y que se postula como independiente tras perder las primarias del Partido Demócrata ante Mamdani, le sigue con un 34 %.

El candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de vigilantes Guardian Angels, tenía un 24 %, margen que podría influir en el voto si suficientes de sus partidarios se inclinan por Cuomo.

"Realmente espero que mejore la ciudad", dijo la fisioterapeuta Denise Gibbs, de 46 años, tras votar en una escuela de Brooklyn. "Quiero ver una disminución de la división y un aumento en las condiciones de vida de los hogares de clase trabajadora y los servicios para los niños", agregó.

Las urnas abrieron a las 6H00 locales (11H00 GMT) y deben cerrar a las 21H00 locales (2H00 GMT).

Tras la apertura, Cuomo llamó en redes sociales a votar "por la experiencia para lograr el cambio", por "la seguridad pública" y "la oportunidad económica".

En la votación anticipada, que concluyó el domingo, más de 735,000 personas sufragaron, según los funcionarios electorales, un récord.

En 2021 se emitieron un total de 1.14 millones de votos, lo que llevó a la elección del actual alcalde Eric Adams, quien se retiró después de que su campaña de reelección se viera empañada por escándalos y acusaciones de corrupción.

Adams respaldó a Cuomo, de 67 años.

Enfrentamiento político

En un último esfuerzo por obtener votos, Mamdani recorrió clubes nocturnos neoyorquinos con su característico traje oscuro durante el fin de semana de Halloween.

Si es elegido, se convertiría en el primer alcalde musulmán de la vibrante Nueva York, conocida por su diversidad cultural. Mamdani habló en árabe a sus seguidores en un video reciente, que despertó desprecio entre los republicanos de extrema derecha.

Cuomo visitó los cinco distritos de la ciudad el lunes, y Sliwa también se fue a las calles con su mensaje de "mano dura contra el crimen".

La competencia se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y en cómo cada candidato podrá manejar a Trump.

El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse Grant Reeher sostiene que una victoria de Mamdani establecería un "enfrentamiento" con el presidente.

"Trump tratará a la ciudad de Nueva York de manera más agresiva", afirmó. "Habrá algún tipo de enfrentamiento político".

En paralelo, se celebran elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, vistas como indicadores aún más críticos del estado de ánimo político en Estados Unidos, casi 10 meses después del inicio del segundo mandato del magnate republicano.

Una victoria demócrata en esos estados sería vista como una señal de que la oposición está resurgiendo, antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo año, que determinarán el control del Congreso.