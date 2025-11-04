La ciudad de Nueva York elige al demócrata Zohran Mamdani como su nuevo alcalde

Fotografía publicada en la cuenta oficial de la red social X @ZohranKMamdani del candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani donde aparece sonriente tras emitir su voto este martes, en Nueva York (EE.UU.). ( FUENTE EXTERNA )

El demócrata Zohran Mamdani fue declarado ganador de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York la noche de este martes, según proyecciones de la agencia Associated Press (AP).

Con el 80 % de los votos contabilizados, Mamdani obtuvo el 50.6 % (913,885 votos), frente al 41.2 % (744,061 votos) del candidato independiente Andrew Cuomo y el 7.4 % (133,421 votos) del republicano Curtis Sliwa.

La victoria convierte a Mamdani en el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York y uno de los más jóvenes en ocupar el cargo.

De los cinco condados que conforman la ciudad de Nueva York, Mamdani se impuso en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, mientras que Cuomo obtuvo la mayoría de votos en Staten Island.

Mamdani ha estado en boca de todos desde que venció en las primarias al veterano Cuomo pese a su corta experiencia como asambleísta estatal. No obstante, su orientación socialista ha suscitado recelo entre los líderes del partido demócrata y los moderados.

El hijo de inmigrantes ugandeses de origen indio, centró su campaña en temas de justicia social, vivienda asequible y derechos laborales, logrando movilizar a jóvenes votantes y comunidades diversas de los cinco condados.

Mayor votación

Los centros de votación de la ciudad de Nueva York cerraron a las 10: 00 de la noche (hora dominicana) tras unas elecciones locales sin incidencias que apuntan a la mayor participación desde al menos 1969, con 2 millones de votos registrados en total, entre los de la jornada de hoy y los sufragios anticipados.

La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York informó del hito e indicó que las personas que estaban haciendo fila en los colegios de los cinco condados cuando llegó la hora de cierre, las 9 p.m. hora local, podrían depositar sus papeletas, por lo que se espera que la cifra sea todavía más alta.

Trump pidió votar por Cuomo

El presidente estadounidense, Donald Trump, le ha tildado de "comunista" e incluso pidió el voto por Cuomo, cuya campaña ha recibido una lluvia de apoyo de millones de varios magnates, tanto demócratas como republicanos.

Mamdani, de 34 años que se ha convertido en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también en el primero musulmán, ha recaudado una fracción de los fondos electorales de Cuomo pero, en cambio, ha inspirado a la población joven, que se convirtió en un ejército de voluntarios para su campaña.

El político, nacido en Uganda, votó a primera mañana en el distrito de Queens, tras lo cual declaró que la ciudad estaba "a punto de hacer historia".