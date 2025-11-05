¿Quién es Amanda Séptimo, la dominicana detrás de la campaña del nuevo alcalde electo de Nueva York?

La asambleísta dominicana Amanda Séptimo junto al nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. ( FUENTE EXTERNA )

Hasta hace poco, casi nada se sabía sobre quiénes estaban detrás del éxito político del demócrata socialista que acaba de hacer historia al ganar la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, un artículo publicado por The New York Times el pasado 12 de agosto, titulado "Zohran Mamdani´s Inner Circle" (El círculo de confianza de Zohran Mamdani), reveló por primera vez el rol protagónico que tuvo la asambleísta dominicana de El Bronx, Amanda Séptimo, en la estrategia de campaña del ahora alcalde electo.

La estratega detrás del voto latino

Hija de madre dominicana y criada por su abuela en el sur del Bronx, Amanda Séptimo ha construido una carrera política enfocada en la justicia social y la representación de las comunidades trabajadoras. En esta ocasión, su influencia se extendió más allá de su distrito: fue pieza clave para conectar a Mamdani con el electorado latino de Nueva York.

Bajo su asesoría, la campaña lanzó múltiples videos donde el entonces candidato se dirigía directamente a la comunidad latina en español. Estos mensajes, que acumularon más de 20 millones de reproducciones, fueron determinantes para consolidar el apoyo latino y asegurar la victoria en distritos con alta presencia dominicana en El Bronx y el Alto Manhattan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-155932073e5dd2-4b95081a.jpg Zohran Mamdani junto a la dominicana Amanda Séptimo durante la Parada Dominicana de Nueva York. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-155932b432c6b6-b15f59d2.jpg La dominicana Amanda Séptimo acompaña a Zohran Mamdani durante la Parada Dominicana de Nueva York. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-155933ea549a4c-983b26fb.jpg De izquierda a derecha: La fiscal general de NY, Letita James, Zohran Mamdani, Amanda Séptimo, Luis Sepúlveda y Pierina Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

Aliada de las bodegas y la comunidad

El trabajo de Séptimo también fue fundamental para lograr el respaldo de la United Bodegas of America (UBA), una organización que representa a más de 14,000 bodegas en todo el estado de Nueva York. Su gestión ayudó a tender puentes entre el movimiento progresista de Mamdani y el empresariado pequeño y diverso de la ciudad.

Este respaldo fue visto como un punto de inflexión en la campaña, al unir sectores que históricamente no habían coincidido con un candidato socialista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-155933af0bf431-773af119.jpg De izquierda a derecha: el senador estatal Luis Sepúlveda, el nuevo alcalde de NY Zohran Mamdani, Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegas Unidas y Amanda Séptimo. (FUENTE EXTERNA)

El reconocimiento del propio Mamdani

En un video publicado por el propio Mamdani tras su victoria, el alcalde electo expresó su gratitud hacia la asambleísta dominicana, comenzando el mensaje en español con un tono cercano:

"¿Cómo está mi gente? Amanda, gracias por creer en mí, gracias por creer en mi campaña desde un principio, gracias por tener el coraje que a veces ni yo mismo tenía. Para mí es un honor estar parado a tu lado".

Una nueva figura dominicana en la política de Nueva York

Con esta victoria, Amanda Séptimo se consolida como una de las figuras dominicanas más influyentes en la política neoyorquina contemporánea, demostrando que la voz de la comunidad latina, y en especial la dominicana, continúa siendo decisiva en el rumbo de la ciudad más importante de Estados Unidos.