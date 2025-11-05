La "Pequeña República Dominicana" votó por Mamdani en las elecciones municipales de Nueva York

Imagen de la bandera dominicana en la zona de Nueva York conocida como Little Dominican Republic. ( ARCHIVO )

El candidato demócrata Zohran Mamdani fue electo alcalde de Nueva York este martes con el 50.39 % de los votos, según los resultados preliminares divulgados por la junta electoral de la ciudad. El socialista recibió un amplio apoyo de diversas partes de la ciudad, sobre todo de Washington Heights, considerado la "Pequeña República Dominicana".

De acuerdo con un mapa interactivo publicado por The New York Times, el norte de Manhattan —incluida el área identificada como Little Dominican Republic— aparece mayoritariamente en color azul, lo que indica que la mayoría de los votos en ese sector favorecieron a Mamdani.

Little Dominican Republic es una designación oficial proclamada en septiembre de 2018 en el área de Inwood, dentro de Washington Heights, donde reside una de las mayores concentraciones de población dominicana en Estados Unidos, el mayor receptor de criollos en el mundo.

Según la plataforma oficial de la porción de territorio, la denominación funciona como un espacio comercial y cultural que reconoce "las contribuciones socioculturales de la comunidad dominicana más grande fuera de la República Dominicana", a través de actividades, tours y eventos que destacan productos y tradiciones vinculadas a la identidad dominicana.

En febrero pasado, Washington Heights fue oficialmente designado como el primer "Distrito Histórico Dominicano" en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos por iniciativa del congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat.

El principal rival de Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo, obtuvo 41.59 %. La participación fue del 38.68 % del padrón de 5.3 millones de votantes registrados en la ciudad al 1 de noviembre de 2025, de los que más de un millón era de origen hispano.

La mayor representación en Manhattan

La comunidad dominicana representa uno de los grupos hispanos con mayor presencia histórica en el norte de Manhattan.

Según un informe del Departamento de Pequeños Negocios de la Ciudad de Nueva York (SBS), publicado entre 2018 y 2019, el 62 % de la población latina de Washington Heights es de origen dominicano, lo que lo convierte en el grupo demográfico predominante en ese sector de Manhattan.

Los dominicanos superan a la población de origen mexicano (10.5 %) y puertorriqueño (7 %), juntos los tres representan los grupos latinos más numerosos de la zona que, para ese periodo, tenía una población de 92,476 habitantes, con aproximadamente el 48 % de sus residentes nacidos en el extranjero.

