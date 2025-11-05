Leah Francis Campos presenta copias de estilo de sus cartas credenciales al canciller Álvarez

La nueva embajadora designada de Estados Unidos, Leah Francis Campos, y el canciller dominicano Roberto Álvarez. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva embajadora designada de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, presentó este miércoles las copias de estilo de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, durante un acto celebrado en la sede de la Cancillería dominicana.

Tras recibir el documento, el canciller Álvarez dio la bienvenida a la diplomática y sostuvo con ella una conversación sobre temas de interés común para ambas naciones, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota de prensa.

Campos, quien fue nominada en diciembre del año pasado por el presidente Donald Trump, llegó al país el pasado jueves para asumir oficialmente sus funciones, tras casi cinco años de la salida de su antecesora, Robin Bernstein. Su arribo se produjo en medio del ya considerado el cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos.

La embajadora arribó al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en un vuelo de United Airlines procedente de Nueva York.

Nota de prensa:



Canciller @RobalsdqAlvarez recibe las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales de la nueva embajadora designada de Estados Unidos .https://t.co/CWb3xbJBAG pic.twitter.com/DN7T69dotk — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) November 5, 2025

Carrera de la embajadora

Antes de su designación, Campos se desempeñó como asesora estratégica sénior del Instituto SAS de Arlington, Virginia, una empresa estadounidense de análisis de datos.

También fue asesora sénior de la Cámara de Diputados y directora de personal del subcomité de asuntos hemisféricos de ese cuerpo legislativo. Entre 1997 y 2012, trabajó como oficial de casos en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En 2012, inició su carrera política al postularse en las primarias republicanas para representar al Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.

La nueva embajadora estadounidense es hermana de una destacada presentadora de Fox News, Rachel Campos-Duffy, y cuñada de Sean Duffy, el actual secretario de Transporte de Estados Unidos.

Campos se convierte en la tercera mujer en asumir el liderazgo de la diplomacia estadounidense en territorio dominicano y la segunda juramentada bajo un mandato de Trump.

El siguiente paso en el protocolo diplomático será la presentación formal de sus cartas credenciales al presidente Luis Abinader, acto que marcará el inicio oficial de su misión diplomática ante el Gobierno dominicano.

Las copias credenciales, qué son

Las Copias de Estilo de las Cartas Credenciales son la versión preliminar de los documentos oficiales que acreditan a un embajador ante el país donde ejercerá sus funciones diplomáticas.

Este procedimiento, de carácter protocolar, se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para notificar formalmente la llegada del nuevo jefe de misión y permitirle comenzar a desempeñar ciertas tareas administrativas y de representación, mientras se completa el proceso de acreditación.

La entrega de las Copias de Estilo marca el inicio del protocolo diplomático, aunque el embajador no asume oficialmente sus funciones hasta presentar las cartas credenciales originales al presidente de la República.