Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió este martes en el primer alcalde musulmán y en la primera persona de origen surasiático en gobernar la ciudad de Nueva York, tras imponerse con más del 50 % de los votos al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, según proyecciones de la prensa estadounidense.

En su discurso de victoria, Mamdani lanzó un mensaje directo al expresidente Donald Trump, a quien responsabilizó de "traicionar a la nación". "Si alguien puede mostrarle a un país traicionado por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo ante miles de simpatizantes reunidos en el centro de Queens. "Y si hay una manera de aterrorizar a un déspota, es desmontando las condiciones que le permitieron acumular poder".

El nuevo alcalde prometió enfrentar la desigualdad estructural de la ciudad. "Haremos rendir cuentas a los malos caseros, porque los Donald Trumps de nuestra ciudad se han sentido demasiado cómodos aprovechándose de sus inquilinos. Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a los multimillonarios evadir impuestos y abusar de los beneficios fiscales", afirmó.

Mamdani, hijo de inmigrantes ugandeses de origen indio, aseguró que su gobierno "se pondrá del lado de los sindicatos" y expandirá las protecciones laborales, subrayando que "cuando los trabajadores tienen derechos inquebrantables, los jefes que buscan extorsionarlos se vuelven muy pequeños".

Con tono desafiante, dirigió sus palabras a Trump: "Presidente Trump, sé que estás mirando. Te diré esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros".

Homenaje a los trabajadores

Durante su intervención, el alcalde también rindió homenaje a los "taxistas, las abuelas mexicanas y los trabajadores" que lo apoyaron en la campaña, y citó al candidato socialista Eugene V. Debs: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad".

Mamdani destacó que Nueva York "seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, desde esta noche, dirigida por un inmigrante". La elección, celebrada el 4 de noviembre, registró la mayor participación en más de cinco décadas, algo que el nuevo alcalde interpretó como "el aire de una ciudad renacida".

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, felicitó a Mamdani y afirmó en su cuenta de X que Nueva York "eligió la esperanza sobre el miedo". Khan, también musulmán y laborista, sostuvo que la ciudad estadounidense "siguió el ejemplo de Londres al apostar por la diversidad, la justicia y la esperanza en tiempos de división".

Con su victoria, Mamdani marca un hito político en la historia de Nueva York y abre una nueva etapa en la relación entre la ciudad y el poder federal. "Esto no es solo cómo detenemos a Trump", concluyó. "Es cómo detenemos al próximo".