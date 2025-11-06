Zohran Mamdani, el ugandés de origen indio que hará historia como alcalde de Nueva York

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una fiesta nocturna por las elecciones organizada por el candidato demócrata en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EE. UU. ( EFE )

Zohran Kwame Mamdani, legislador estatal por Queens e hijo del reconocido académico Mahmood Mamdani y de la cineasta Mira Nair, fue elegido como el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en el primer musulmán y la primera persona nacida en África en ocupar el cargo, según medios estadounidenses.

Un origen multicultural

Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Kampala, Uganda. Su familia, de ascendencia india, se trasladó a Estados Unidos cuando él tenía siete años niño.

Estudió en Bowdoin College, donde obtuvo una licenciatura en Estudios Africanos. De acuerdo con Al Jazeera, su formación combina influencias académicas, políticas y artísticas, marcadas por el trabajo de sus padres: su padre, un teórico del poscolonialismo, y su madre, directora de cine y fundadora de la escuela Maisha Film Lab.

De activista a alcalde

Antes de llegar a la política, trabajó como consejero de vivienda en Queens, ayudando a familias de bajos ingresos a evitar desalojos. En 2020 fue electo a la Asamblea Estatal de Nueva York, donde impulsó proyectos en favor del transporte público gratuito, la vivienda asequible y la condonación de deudas médicas.

The Guardian destaca que Mamdani pertenece al ala progresista del Partido Demócrata y mantiene vínculos con organizaciones como Democratic Socialists of America. En su campaña para la alcaldía prometió congelar los alquileres regulados, ampliar el acceso al cuidado infantil y promover un sistema de transporte público sin costo.

Una elección histórica

El 4 de noviembre de 2025, Mamdani ganó las elecciones municipales con una amplia ventaja, de acuerdo con datos de Associated Press y CBS News. Con su triunfo se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo y en el primero en representar simultáneamente orígenes africanos, surasiáticos y musulmanes.

En declaraciones recogidas por AP, Mamdani afirmó que su prioridad será "hacer de Nueva York una ciudad donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho".