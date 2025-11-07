Más de 1,200 vuelos cancelados en EE. UU. por cierre gubernamental

Pasajeros pasan por el control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), en San Francisco, California, EE. UU., el 7 de noviembre de 2025. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

Más de 1,200 vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos después de que el gobierno de Donald Trump ordenara reducir el tráfico aéreo para aliviar la tensión en un sector que trabaja con escaso personal debido a la parálisis presupuestaria.

Unos cuarenta aeropuertos fueron afectados por la medida, entre ellos, los tres de Nueva York, tres que dan servicio a Washington, y los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.

El cierre parcial del gobierno federal por falta de fondos, que comenzó el 1º de octubre y esta semana se convirtió en el más largo en la historia de Estados Unidos, ha dejado sin su salario a miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal.

"Tenemos amigos que vienen de Europa a quedarse con nosotros, que se van mañana (sábado) y están un poco asustados", dijo a la AFP Elvira Buchi, que fue a recoger a su hija al aeropuerto LaGuardia de Nueva York. "Reducir los vuelos, si es por seguridad, por supuesto, pero nunca deberíamos haber llegado a esto".

Más de 1,200 vuelos fueron cancelados el viernes, según el sitio web de seguimiento FlightAware, que identificó los aeropuertos de Chicago O´Hare, Atlanta y Denver como los más afectados.

La aerolínea American Airlines dijo en un comunicado que la cancelación programada de sus vuelos es de unos 220 por día. Por su parte, Delta informó que cancelaría unos 170 vuelos este viernes.

Las suspensiones deben aplicarse de forma gradual, con un recorte inicial del tráfico aéreo de 4 % este viernes y de 10 % la semana próxima, si los legisladores demócratas y republicanos continúan sin ponerse de acuerdo sobre el presupuesto.

¿Qué consecuencias enfrentan los pasajeros y el sector aéreo por la parálisis presupuestaria?

Este viernes se esperaba que el Senado intentara, por decimoquinta vez, adoptar una medida de financiación a corto plazo para reabrir el gobierno, aprobada ya por la Cámara de Representantes. Sin embargo, se preveía que la votación vuelva a fracasar.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, culpó a los demócratas de los trastornos y afirmó que deberían votar a favor de la reapertura del gobierno.

"Creo que va a haber muchos problemas a partir de este fin de semana, y no sé por qué el gobierno permite que continúe el bloqueo, especialmente cuando se trata de cosas tan esenciales como la seguridad y la comodidad de los pasajeros", se preguntó José Rincón, de 78 años, en el aeropuerto de Miami.

¿Qué consecuencias podría tener?

Las cancelaciones se suman a las demoras y largas filas en los controles de seguridad, gestionados por agentes que también llevan más de un mes sin cobrar.

Estas medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina.

"Si debe concurrir a una boda, un funeral o cualquier otro evento importante en los próximos días, dado el riesgo de cancelaciones de vuelos le aconsejo que compre un billete de reserva en otra aerolínea", sugirió en redes sociales el director de Frontier, Barry Biffle.

Por el momento, los vuelos internacionales de larga distancia no se vieron afectados, aclararon United y Delta.

United indicó que las cancelaciones se concentran en "vuelos nacionales y regionales que no conectan con sus centros de conexión aeroportuaria".

Las principales aerolíneas estadounidenses anunciaron que los clientes afectados pueden modificar sus planes de viaje o solicitar un reembolso sin penalización.

La Administración Federal de Aviación (FAA) explicó el 31 de octubre que la mitad de los 30 principales aeropuertos sufren escasez de personal y que casi el 80% de los controladores aéreos no habían ido a trabajar a los aeropuertos de Nueva York.

Unos 14.000 controladores supervisan el espacio aéreo estadounidense. Cada día, más de tres millones de pasajeros toman un avión en Estados Unidos.