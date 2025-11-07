Kathy Hochul, la gobernadora de Nueva York, visitará por primera vez República Dominicana

La gobernadora demócrata Kathy Hochul se dirige al público durante un evento. ( FUENTE EXTERNA )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llegará el domingo a la República Dominicana para su primera visita oficial al país, durante la cual se reunirá con el presidente Luis Abinader, empresarios y representantes de diversos sectores productivos.

La visita, orientada a fortalecer los lazos históricos, culturales y económicos entre ambos pueblos, se extenderá hasta el martes 11 de noviembre.

De acuerdo con el Telemundo 47, Hochul y Abinader anunciarán iniciativas que beneficiarán tanto a la República Dominicana como al estado de Nueva York.

Como parte de su agenda oficial, la gobernadora y su delegación sostendrán reuniones con el presidente Abinader, empresarios, autoridades provinciales y representantes de distintos sectores, con el propósito de consolidar los vínculos económicos y la cooperación institucional entre Nueva York y la República Dominicana.

La agenda de Hochul también incluye una visita a Santiago, donde promoverá la inversión, la cooperación industrial y el intercambio cultural. Además, se reunirá con representantes del sector productivo y con líderes de la diáspora dominicana para fortalecer los lazos entre ambas comunidades.

En Santiago, la gobernadora será recibida en la hacienda de la familia Cabrera Santana, propiedad del empresario Wilfredo Cabrera y la magistrada del Tribunal Constitucional, doctora María Teresa Santana de Cabrera, quienes ofrecerán una recepción en su honor.

Delegación acompañante

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda, formará parte de la delegación encabezada por Hochul. El legislador destacó la "gran trascendencia histórica" de la visita oficial de la gobernadora al país.

Resaltó que este viaje "refleja el profundo respeto y reconocimiento del Estado de Nueva York hacia la comunidad dominicana, que constituye una parte esencial de la vida social, económica y cultural de nuestra ciudad".

"El compromiso de la gobernadora Hochul con la comunidad dominicana es genuino. Esta visita no solo celebra los vínculos culturales, sino que también impulsa nuevas oportunidades de colaboración en materia de comercio, educación, innovación y desarrollo económico", afirmó el senador.

Además del senador Sepúlveda, la delegación estará integrada por el congresista Adriano Espaillat y los legisladores estatales de Nueva York George Álvarez, Amanda Séptimo, Karinés Reyes, Yudelka Tapia, Manny de los Santos y Alfred Taylor, así como concejales, líderes comunitarios y otros representantes.