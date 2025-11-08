Arrestan en California a la madre de la niña de 9 años desaparecida hace casi un mes

Ashlee Buzzard, de 40 años, fue detenida el viernes frente a su vivienda en Lompoc, California, y trasladada a la cárcel del condado de Santa Bárbara bajo el cargo de encarcelamiento falso. ( FUENTE EXTERNA )

La policía de Santa Bárbara arrestó a Ashlee Buzzard, madre de la niña desaparecida Melodee Buzzard, de nueve años, mientras el FBI y el Departamento del Sheriff intensifican la búsqueda de la menor desaparecida desde mediados de octubre.

Ashlee Buzzard, de 40 años, fue detenida el viernes frente a su vivienda en Lompoc, California, y trasladada a la cárcel del condado de Santa Bárbara bajo el cargo de encarcelamiento falso, con una fianza fijada en 100,000 dólares.

Las autoridades aclararon que el arresto no está directamente relacionado con la desaparición de Melodee, quien fue reportada como desaparecida el 14 de octubre por las autoridades escolares debido a ausencias reiteradas.

De acuerdo con la información publicada por Daily Mail, Buzzard se ha negado a cooperar con los investigadores y no ha ofrecido explicaciones sobre el paradero de su hija. El FBI confirmó que la búsqueda continúa activa y que el caso sigue bajo investigación federal.

Lizabeth Meza, tía de la niña, declaró al medio británico que siente "emociones encontradas" ante la detención de Ashlee. "Solo espero que ahora ella hable. Si sabe algo, que diga dónde está Melodee", dijo entre lágrimas.

Búsqueda intensiva en la casa familiar

Agentes del Sheriff y del FBI realizaron un amplio operativo en la residencia de Buzzard en la calle Mars Avenue de Lompoc, donde incautaron posibles evidencias, entre ellas fragmentos de paredes y alfombras retirados del interior de la vivienda, según el investigador privado Bill Garcia, contratado por la familia de Melodee.

Garcia afirmó que la policía ha recolectado elementos que podrían ser clave para el caso, además de una pieza de concreto tomada del garaje.

¿Qué antecedentes familiares y evidencias se han encontrado?

Los investigadores revelaron que Ashlee y Melodee habían viajado más de 1,500 millas hasta Nebraska el 7 de octubre en un automóvil rentado —un Chevy Malibu blanco— que luego fue visto con una matrícula de Nueva York que no pertenecía ni a la madre ni al vehículo.

La ruta del viaje incluyó pequeñas localidades en Utah, Arizona, Nevada y California, antes de su retorno a Lompoc. Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que la menor haya sido trasladada fuera del estado.

Un pasado familiar difícil

Según familiares citados por Daily Mail, Ashlee Buzzard había perdido la custodia de Melodee en el pasado por problemas de salud mental y recientemente la educaba en casa desde hacía más de un año. También enfrentó bancarrota en 2020 por deudas acumuladas de 23,000 dólares.

En imágenes captadas por cámaras de seguridad y divulgadas por la oficina del sheriff, se observa a Melodee caminando con un abrigo con capucha y una peluca oscura, lo que aumenta las sospechas sobre intentos de disfraz.

La familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida. "Solo queremos que vuelva. Si alguien le está haciendo daño, que sepa que no está sola", declaró su tía.

El FBI y la policía local continúan procesando la evidencia recolectada y han pedido a la población que informe cualquier pista sobre el paradero de Melodee Buzzard.