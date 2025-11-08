Mujer de 43 años arrestada por tener un hijo con el novio adolescente de su hija

Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por cada cargo. ( FUENTE EXTERNA. )

Una mujer de 43 años fue arrestada en Illinois tras ser acusada de tener un hijo con el joven que había sido pareja de baile de su hija adolescente durante un evento escolar. El caso, descrito por las autoridades como "gravísimo", fue revelado por Daily Mail.

La detenida, identificada como Robyn Polston, enfrenta dos cargos de agresión sexual criminal con un menor de entre 13 y 17 años, además de dos cargos de posesión de pornografía infantil, según documentos judiciales citados por el medio británico.

De acuerdo con Daily Mail, la mujer fue puesta bajo custodia el 3 de noviembre por el Departamento de Policía de Washington, en el estado de Illinois, luego de una denuncia que señalaba que había tenido un bebé en enero con un amigo de su hija de 14 años.

Las autoridades indicaron que la investigación comenzó tras recibir un aviso anónimo semanas después del parto. La policía obtuvo una copia del certificado de nacimiento del bebé el 13 de febrero y posteriormente realizó pruebas de ADN a Polston, al menor y al recién nacido. Los resultados confirmaron que el adolescente es el padre del bebé.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El informe judicial también indica que Polston había sido acompañante en un baile escolar en mayo de 2023, donde su hija y el menor coincidieron.

Poco después del evento, el joven se mudó fuera del área, pero regresó brevemente a Washington en abril y junio de 2024. Su visita de abril ocurrió 40 semanas antes del nacimiento del bebé, precisó el documento.

Durante la investigación, los detectives incautaron teléfonos y cuentas de Google vinculadas al menor, que contenían imágenes y videos de contenido sexual explícito con Polston. Según la fiscal adjunta del condado de Tazewell, Cassandra Mullikin, la acusada usó teléfonos desechables y se comunicaba con el menor bajo un nombre falso para ocultar la relación.

Polston, que trabajaba como estilista, permanece detenida sin derecho a fianza y comparecerá nuevamente ante el tribunal el 4 de diciembre, informó Daily Mail. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por cada cargo.