Ex actriz porno es acusada de decapitar al padre de sus hijos en Nevada

La ex actriz de cine para adultos Devyn Michaels, de 47 años, enfrenta un juicio por el asesinato de Jonathon Willette, padre de sus dos hijos, a quien presuntamente decapitó y roció con químicos dentro de su casa en Henderson, Nevada, contó The Sun.

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal adjunto del condado de Clark, John Giordani, Michaels —también conocida en la industria como Nikki Fairchild y Tracee Taverez— habría cometido el crimen para poder casarse con el hijo de la víctima, Deviere Willette, con quien mantenía una relación sentimental.

Willette, de 46 años, fue hallado sin vida en agosto de 2023, aunque su cabeza nunca fue localizada. El fiscal sostiene que Michaels lo golpeó con un objeto contundente, lo decapitó y posteriormente vertió productos químicos sobre el cuerpo antes de intentar deshacerse de las pruebas.

Un triángulo familiar macabro

Según el medio británico, Michaels y Willette habían terminado su relación pero estaban reconsiderando volver a vivir juntos. Sin embargo, la mujer mantenía una relación paralela con Deviere, hijo de Willette, a quien conocía desde que era adolescente. La fiscalía sostiene que Michaels "quería criar a sus hijos con Deviere, y la única forma de tener ese futuro era sacar a Jonathon del camino".

El juicio, iniciado esta semana en la Corte del Distrito de Nevada, ha revelado detalles estremecedores. Los investigadores describieron el hallazgo del cuerpo sin cabeza y presentaron fotografías del lugar del crimen. Según 8 News Now, la mujer habría trasladado la cabeza del hombre hasta su propia residencia en Las Vegas, donde presuntamente la arrojó a la basura.

El servicio de recolección de residuos habría eliminado los restos antes de que pudieran ser recuperados.

Una defensa que culpa al hijastro

La defensa de Michaels, encabezada por el abogado Robert Draskovich, presentó una versión completamente distinta: sostiene que Deviere —el hijo de la víctima y actual esposo de Michaels— sería el verdadero responsable del crimen.

"Mi clienta no tiene sangre en las manos. Es el hijo quien odiaba a su padre y quien tenía motivos para matarlo", declaró Draskovich ante el tribunal, según cita Daily Mail.

Los abogados argumentaron que Deviere trabajaba como técnico de seguridad en el hogar y tenía acceso a una sierra eléctrica, aunque la policía no encontró pruebas que lo vinculen directamente con la escena del crimen. El joven, que se casó con Michaels en 2021, fue interrogado varias veces pero no ha sido acusado formalmente.

Un pasado turbulento

Antes del homicidio, Michaels y Willette mantenían una disputa por la custodia de sus dos hijas, que terminó con la patria potestad a favor del padre. En 2022, la mujer ya había sido arrestada por maltrato infantil, luego de que una trabajadora de un centro infantil reportara moretones en una de las niñas. Fue condenada a un año de libertad condicional.

Durante el juicio, se presentaron además mensajes de texto donde Michaels llamaba a Deviere "mentiroso" y "tramposo" y pedía el divorcio, lo que, según la fiscalía, demuestra una relación inestable y motivada por celos y frustración.

El caso continúa en curso. Si es declarada culpable de asesinato en primer grado, Devyn Michaels podría enfrentar cadena perpetua.