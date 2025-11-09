Banreservas busca fortalecer sus sucursales en el exterior para apoyar la diáspora

El Banco de Reservas de la República Dominicana manifestó su interés en impulsar el fortalecimiento de sus oficinas en el extranjero como parte de su estrategia para ofrecer soluciones financieras a los dominicanos residentes fuera del país.

Durante una visita a la oficina de representación en Miami, la vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa, Alieska Díaz, señaló que la institución trabaja para ampliar el alcance de sus servicios y estrechar los lazos con la diáspora.

"Estamos conscientes, y así se lo hace saber Leonardo Aguilera ( presidente ejecutivo de Banreservas) , de la importancia de nuestras oficinas para que los dominicanos del exterior tengan acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades", destacó Díaz.

Oficinas en el exterior

Díaz destacó que este esfuerzo se enmarca en el compromiso del Gobierno de fortalecer el vínculo con los dominicanos en el exterior.

Asimismo, resaltó la colaboración del Consulado General en Miami, el Instituto de los Dominicanos del Exterior (Index) y diversas asociaciones comunitarias que han contribuido a reforzar la conexión con la comunidad dominicana en esa ciudad.

El Banco de Reservas inició su proceso de internacionalización en enero de 2023 con la apertura de su primera oficina en Madrid, España, a la que se sumaron posteriormente las de Nueva York y Miami.

Estas sucursales buscan facilitar la inversión, el envío de remesas y otros servicios que promuevan una relación más cercana entre los dominicanos en el extranjero y su país de origen.